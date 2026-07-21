Petrol-Diesel News: पाकिस्ताननंतर अमेरिकेत पेट्रोल महाग! आता भारतातही पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार?

Petrol-Diesel News Update: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी अनेक देशांनी इंधनदर वाढवून त्याचा भार नागरिकांवर टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्ताननंतर आता अमेरिकेतही पेट्रोलच्या किरकोळ किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे भारतातही पुन्हा दरवाढ होणार का असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. .अमेरिकेत पेट्रोल महागअमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढल्यानंतर कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 90 डॉलरच्या पुढे गेला. यानंतर अमेरिकेत नियमित पेट्रोलची सरासरी किरकोळ किंमत पुन्हा 4 डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही किंमत सुमारे 3.14 डॉलर प्रति गॅलन होती. मार्चमध्ये पेट्रोलचे दर प्रथमच 4 डॉलरच्या वर गेले होते. त्यानंतर काही काळ दर कमी झाले होते, मात्र नव्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे पुन्हा वाढ होताना दिसत आहे..SIP Investment: महिन्याला फक्त 500 रुपयांची SIP तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकते का? 10 आणि 20 वर्षांनंतर किती पैसे मिळतील ते पाहा.पाकिस्तानातही दरवाढ कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम पाकिस्तानमध्येही दिसून आला आहे. तेथील सरकारने पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या दरात वाढ जाहीर केली आहे. या दरवाढीनंतर पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलचा दर 310 रुपये प्रति लिटर झाला असून डिझेलचे दरही 323 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. वाढत्या आयात खर्चामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे..पेट्रोल 150 रुपयांच्या पुढेजागतिक स्तरावर अनेक देशांमध्ये पेट्रोलचे दर भारतीय रुपयांमध्ये मोजल्यास 150 ते 200 रुपयांच्या दरम्यान पोहोचले आहेत. यात दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन, स्पेन आणि इटलीसारख्या देशांमध्ये पेट्रोलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले असून काही ठिकाणी ते 200 रुपयांपेक्षाही अधिक झाले आहेत..भारतात पेट्रोल-डिझेल महाग होणार?सध्या भारतात इंधनदर स्थिर असले तरी जागतिक बाजारातील परिस्थिती दीर्घकाळ अशीच राहिल्यास भविष्यात पेट्रोल, डिझेल आणि LPGच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो. कारण भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीचा परिणाम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता असते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होतो..शिपिंग कंपन्यांचा खर्च वाढलासागरी मार्गांवरील अडथळ्यांमुळे जागतिक शिपिंग कंपन्यांच्या संचालन खर्चात वाढ झाली आहे. जहाजांना अधिक अंतर पार करावे लागत असल्याने इंधन, कर्मचारी आणि वेळेचा खर्च वाढत आहे. युद्धसदृश परिस्थितीमुळे जहाजांच्या विमा प्रीमियममध्येही वाढ झाली आहे. परिणामी आयात-निर्यातीचा एकूण खर्च वाढत असून काही मार्गांवर मालवाहतुकीचा खर्च दुप्पट झाल्याचेही सांगितले जात आहे..Maruti Suzuki Price Hike: ऑगस्टपासून मारुती सुझुकीच्या गाड्या महाग होणार! वर्षात दुसरी दरवाढ; कारण काय? किंमतीत किती वाढ होणार, पाहा.महागाई वाढण्याची शक्यताकच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम अन्नधान्य, औद्योगिक उत्पादने आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर होतो. म्हणजेच महागड्या कच्च्या तेलाचा भारतातील महागाई दरावर थेट परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.