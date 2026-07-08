Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल पुन्हा महागले! 8 जुलैचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव

Petrol-Diesel Latest Rate: सरकारी तेल कंपन्या IOCL, HPCL आणि BPCL दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर अपडेट करतात. आज, 8 जुलै 2026 साठीचे नवीन दरही जाहीर करण्यात आले आहेत. आज कच्चे तेल महागले असले तरी देशात इंधनाचे दर वाढले नाहीत त्यामुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मे महिन्यात तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे 8 रुपयांची वाढ केली होती..कच्चे तेल महागले आज अमेरिकेने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियातील तणाव वाढला असून, त्यामुळे तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती जवळपास 2.8 टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल 76 डॉलरच्या वर पोहोचल्या..Gold Rate Today: धाडधाड कोसळला सोन्याचा भाव! सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त; आज किती रुपयांना मिळतंय सोनं?.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.89 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.Success Story: 38 व्या वर्षीच नोकरीला रामराम! वर्षाला 2 कोटी कमावणाऱ्या इंजिनिअरने उघडलं साइड कमाईचं सीक्रेट.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.