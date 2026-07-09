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Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल महागले! 9 जुलैला देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे अपडेटेड दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव

Petrol-Diesel Price Today: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा वाढल्याने इंधन दरांवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 9 जुलैचे पेट्रोल-डिझेलचे अपडेटेड दर जाहीर झाले असून तुमच्या शहरातील ताजा भाव येथे पाहा.
Petrol & Diesel Updated Rate

Petrol & Diesel Prices Updated! Crude Oil Surges Again—Check Today’s Rates in Your City

eSakal

Vinod Dengale
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Petrol-Diesel Today Updated Rate: अमेरिका-इराण यांच्यात पुन्हा संघर्ष पेटला असून मंगळवारी अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आता पुन्हा कच्चे तेल महागले आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती 2 दिवसांत जवळपास 7 टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल 79 डॉलरच्या वर पोहचली असल्याने आता देशात पेट्रोल-डिझेल महागण्याची शक्यता वाढली आहे.

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