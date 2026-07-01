Petrol-Diesel Price: पेट्रोल 5 रुपये, डिझेल 3 रुपये स्वस्त! जुलैच्या पहिल्याच दिवशी मोठा दिलासा; 2 वर्षांनंतर पहिली दरकपात

Petrol-Diesel Latest Price Today: देशात 2 वर्षांनंतर वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खासगी क्षेत्रातील आघाडीची इंधन विक्रेता कंपनी Nayara Energy ने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची कपात जाहीर केली असून देशभरातील 7,000 पेट्रोल पंपांवर 1 जुलै 2026 पासून हे दर देशभरात लागू झाली आहे. .दरकपातीमागे काय कारण?पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण तणाव कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली आहे. काल कच्चे तेल 70 डॉलरच्या जवळ आल्याने कंपनीने इंधन दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारातील तेलाच्या किंमतीतील घसरणीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे..SIP Investment: 10 वर्षांत 1 कोटींचा फंड तयार करायचा? दरमहा किती आणि कशी गुंतवणूक करावी, जाणून घ्या गणित.सरकारी कंपन्यांचे दर कायमएका बाजूला नायरा एनर्जीने दरकपात केली असली तरी सरकारी तेल कंपन्यांनी अद्याप कोणताही बदल केलेला नाही. Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited आणि Hindustan Petroleum Corporation Limited यांच्या पेट्रोल पंपांवरील दर स्थिर आहेत. यांच्या दरात कपात न झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना अजून दिलासा मिळाला नाही. मात्र येत्या काळात यांच्या दरातही कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आज या पंपांवर दर काय आहेत जाणून घेऊयात...देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.89 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपये.ITR Filing 2026: आयकर रिटर्न भरण्याच्या तारखांमध्ये मोठा बदल! पगारदार आणि व्यावसायिकांसाठी वेगळी डेडलाइन; तुमची तारीख तपासा.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.