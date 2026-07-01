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Petrol-Diesel Price: पेट्रोल 5 रुपये, डिझेल 3 रुपये स्वस्त! जुलैच्या पहिल्याच दिवशी मोठा दिलासा; 2 वर्षांनंतर पहिली दरकपात

Petrol-Diesel Prices Drop After 2 Years: जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून पेट्रोलच्या दरात 5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.
Petrol and Diesel Get Cheaper From July 1

Petrol Slashed by ₹5, Diesel by ₹3! First Fuel Price Cut in 2 Years Brings Big Relief

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel Latest Price Today: देशात 2 वर्षांनंतर वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खासगी क्षेत्रातील आघाडीची इंधन विक्रेता कंपनी Nayara Energy ने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची कपात जाहीर केली असून देशभरातील 7,000 पेट्रोल पंपांवर 1 जुलै 2026 पासून हे दर देशभरात लागू झाली आहे.

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