Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डिझेल टप्प्याटप्प्याने 25 रुपयांपर्यंत महागण्याचा इशारा; आज किती आहे दर?

Petrol-Diesel Price Today: पश्चिम आशियातील संघर्षाचे पडसाद आता आपल्या देशात दिसून येत आहे. कालपासून केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 3 रुपयांनी तर CNG दर 2 रुपयांनी वाढवले. याचे कारण मागच्या 3 महिन्यांपासून तेल विपणन कंपन्यांनी तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांचा तोटा सहन केला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी सद्य स्थितीत इंधन दरात वाढ करणे गरजेचे होते. मात्र सध्या वाढवलेली 3 रुपयांची वाढ ही पुरेशी नसून ती फक्त 12% आहे, त्यामुळे पेट्रोलचे भाव 25 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात असे काही रीपोर्टस तसेच तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे सरकार टप्प्याटप्प्याने इंधन दर वाढवतील असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे आज काय दर आहेत पाहणे महत्त्वाचे ठरते. .पेट्रोल-डिझेल स्थिरकालच्या दरवाढीनंतर आज सकाळी तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेले नवे दर काल इतकेच आहे. म्हणजेच आजही भाव 3 रूपयांनी जास्त आहे मात्र आज त्यात वाढ झालेली नाही. दरम्यान, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होत असून ब्रेंट क्रूडचा भाव 106 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचल्याने इंधन दरवाढ आणखी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Gold Rate Today: सोनं-चांदी कोसळले! पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा फटका; काय आहे ताजा भाव?.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 97.77 रुपये, डिझेल 90.67 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 106.68 रुपये , डिझेल 93.14 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 108.74 रुपये, डिझेल 95.13 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 103.67 रुपये, डिझेल 95.25 रुपये.महाराष्ट्रातील शहरनिहाय नवे दरमुंबई - पेट्रोल 106.68 रुपये आणि डिझेल 93.14 रुपयेपुणे - पेट्रोल 107.01 रुपये आणि डिझेल 93.51रुपयेनागपूर - पेट्रोल 107.18 रुपये आणि डिझेल 93.69 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 107.48 रुपये आणि डिझेल 93.97 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 107.63 रुपये आणि डिझेल 94.14रुपये.Petrol-Diesel Price Hike: इंधन दरवाढीनंतर महागाईचा भडका! भाजीपाला ते LPG पर्यंत सर्वकाही महागणार? पेट्रोल-डिझेल अजून किती वाढणार?.या गोष्टींवर होणार मोठा परिणामइंधन दरवाढीमुळे देशातील वाहतूक खर्च वाढतो. यामुळे आपल्या दैनंदिन वापराच्या गोष्टी, भाजीपाला, धान्य, प्रवास खर्च अशा सर्व गोष्टींवर दबाव येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात देशात महागाईचा सामना करावा लागू शकतो असे तज्ञ सांगत आहे.