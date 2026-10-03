Petrol-Diesel Rate Hike: पेट्रोल ₹5 तर डिझेल 3 रुपयांनी महाग! नवे दर लागू; महाराष्ट्रात 1 लिटर आता कितीला?

Petrol-Diesel Rates Rise Again: देशातील सर्वात मोठ्या खासगी इंधन विक्रेत्यांपैकी एक असलेल्या Nayara Energyने पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 5 रुपये, तर डिझेलच्या दरात 3 रुपये प्रति लिटर वाढ केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलासह रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. ही दरवाढ शनिवारपासून देशभरातील नायरा एनर्जीच्या सुमारे 7,108 पेट्रोल पंपांवर लागू झाली आहे..याआधीही दरवाढनायरा एनर्जीने यापूर्वी 26 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अनुक्रमे 5 रुपये आणि 3 रुपये प्रति लिटर वाढ केली होती. इराणमधील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यानंतर ही दरवाढ करण्यात आली होती. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर आणि पश्चिम आशियातील तणाव काहीसा निवळल्यानंतर कंपनीने 1 जुलै रोजी ही वाढ मागे घेतली होती.आता पुन्हा एकदा पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधन विक्रीवरील वाढता खर्च यामुळे पेट्रोल पंपावरील विक्री किंमत आणि कंपनीचा खर्च यातील फरक कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे..Gold Rated Today: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31 हजारांनी घसरलं; ताजा भाव पाहा.महाराष्ट्रात नायरा पंपावर पेट्रोल-डिझेल कितीला? महाराष्ट्रातही नायरा एनर्जीचे पंप मोठ्या प्रमाणात असून त्या ठिकाणी ही दरवाढ झाली आहे. या दरवाढीनंतर आता नायरा पंपावर पेट्रोल 118 ते 120 रुपये प्रति लिटर तर डिझेल 103 ते 105 रुपये प्रति लिटरवर पोहचले आहे. राज्यातील शहर आणि ठिकाणानुसार यात थोडाफार बदल होऊ शकतो .सरकारी कंपन्यांचे दर मात्र स्थिरभारतातील पेट्रोल पंपांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक पंपांचे नियंत्रण इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या सरकारी तेल कंपन्यांकडे आहे.जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असतानाही या कंपन्यांनी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर तुलनेने स्थिर ठेवले आहेत..LPG Cylinder Price: 1 ऑक्टोबरला महागल्यानंतर 2 ऑक्टोबरचे गॅस सिलेंडरचे नवे दर जारी; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती भाव?.महाराष्ट्रात सरकारी कंपन्यांचे पेट्रोल पंपावरील दरराज्यातील IOCL, HPCL, BPCL या कंपन्यांचे शहरनिहाय पेट्रोल-डिझेलदर पुढील प्रमाणे -मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.