Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत 4 दिवसांत दोनदा दरवाढ! काय आहे आजचे नवे दर?

Petrol-Diesel Price in India: जागतिक स्थरावर पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेल संकट निर्माण झालेले असून त्याचा मोठा फटका भारताला बसत आहे. कच्च्या तेलाचे भाव सतत वाढल्यानंतर देशांतर्गत बाजारात मागच्या 5 दिवसांत तेल कंपन्यांनी दोनदा दरवाढ केली आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांची चिंता आता वाढली आहे. .अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरोधात पुढील काही दिवसांत पुन्हा लष्करी कारवाईची शक्यता व्यक्त केल्यानंतर जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात तणाव वाढला आहे. सध्या ब्रेंट क्रूडचे दर 111 डॉलर्स प्रति बॅरल असून जर हा संघर्ष पेटला तर यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .Gold Rate Today: सोन्याला मोठा धक्का! सलग 4 दिव घसरण; काय आहे आजचा भाव?.दर स्थिर आहे20 मे 2026 रोजी देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर बहुतांश शहरांमध्ये स्थिर राहिले असून काही ठिकाणी किरकोळ बदल दिसून आले. 15 मे रोजी 3 रुपयांची वाढ आणि त्यानंतर 19 मे रोजी 90 पैशांची वाढ केल्यानंतर आज यात कोणताही मोठा बदल करण्यात आला नाही. .देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 98.64 रुपये, डिझेल 91.58 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 107.59 रुपये आणि डिझेल 94.08 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 109.70 रुपये, डिझेल 96.07 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 104.51 रुपये, डिझेल 96.13 रुपयेबेंगलुरु -पेट्रोल 107.16 रुपये, डिझेल 95.04 रुपये.Liquor New Rule: दारूच्या बाजारात मोठी उलथापालथ; आता 'या' राज्यात बिअर आणि स्कॉच खरेदी करताना बिल पाहूनच धक्का बसेल!.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 107.59 रुपये आणि डिझेल 94.08 रुपयेपुणे - पेट्रोल 108.34 रुपये आणि डिझेल 94.86 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 108.70 रुपये आणि डिझेल 94.82 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 108.70 रुपये आणि डिझेल 95.21 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 108.37 रुपये आणि डिझेल 94.93 रुपये.