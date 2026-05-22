Petrol-Diesel Price: इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर नवे दर जाहीर! HPCL कडून पेट्रोल-डिझेल पुरवठ्याबाबत महत्त्वाची माहिती

Petrol-Diesel-LPG-CNG Price: पश्चिम आशियातील मागच्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील वाढत्या तणावामुळे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत आहेत. मागच्या एका आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत दोनदा दरवाढ करण्यात आली. यातच आता या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इंधनाच्या संभाव्य तुटवड्याबाबतच्या चर्चा सुरू आहेत. .दरम्यान, भारतातील सरकारी तेल विपणन कंपन्या HPCL, IOCL आणि BPCL यांनी नागरिकांना दिलासा देत पेट्रोल, डिझेल आणि LPG चा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कंपन्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत देशभरात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली.कंपन्यांच्या माहितीनुसार, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नियमितपणे पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि घाबरून अतिरिक्त इंधन खरेदी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे..HPCL चा ग्राहकांना दिलासाहिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)ने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, देशभरातील शहरं, महामार्ग आणि परिसरांमध्ये HPCL चे इंधन नेटवर्क सुरळीतपणे कार्यरत आहे. कंपनीचे 25 हजारांहून अधिक पेट्रोल पंप सुरळीत चालले असून ग्राहकांना पूर्णवेळ सेवा देत असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर22 मे 2026 रोजी देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर बहुतांश शहरांमध्ये स्थिर राहिले असून काही ठिकाणी किरकोळ बदल दिसून आले. NDTV च्या आकडेवारीनुसार -दिल्ली - पेट्रोल 98.64 रुपये, डिझेल 91.58 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 107.55 रुपये आणि डिझेल 94.08 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 109.66 रुपये, डिझेल 96.07 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 104.51 रुपये, डिझेल 96.13 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 107.12 रुपये, डिझेल 95.04 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरNDTV च्या आकडेवारीनुसार 22 मे 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे- मुंबई - पेट्रोल 107.55 रुपये आणि डिझेल 94.08 रुपयेपुणे - पेट्रोल 108.00 (92 पैशांनी स्वस्त) आणि डिझेल 95.42 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 108.17 रुपये आणि डिझेल 94.73 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 108.81 रुपये आणि डिझेल 95.32 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 108.94 रुपये आणि डिझेल 95.47 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 109.55 रुपये आणि डिझेल 96.08 रुपये.