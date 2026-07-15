Petrol-Diesel Price: 15 जुलैचे नवे दर जाहीर! कच्चे तेल 15 डॉलरने महागल्यानंतर मुंबई-पुण्यात पेट्रोल-डिझेल आता कितीला?

Petrol-Diesel-CNG Rate Updated: अमेरिका-इराण यांच्यात पुन्हा संघर्ष पेटल्याने जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने इराणवर हल्ला केल्यानंतर 15 जुलै रोजी सकाळी ब्रेंट क्रूड तळाचे भाव $86 प्रति बॅरेलवर पोहचले. गेल्या एका आठवड्यात सुमारे 15 डॉलरची वाढ झाल्याने आता पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. .एका आकडेवारीनुसार कच्चे तेल 10 डॉलरने जर महागले तर भारतीय सरकारी तेल कंपन्यांना प्रति लिटर 6 रुपयांचे नुकसान होते. कच्चे तेल महागल्यानंतर आज 15 जुलै रोजी सरकारी तेल कंपन्या BPCL, IOCL आणि HPCL यांनी पेट्रोल-डिझेलचे ताजे जाहीर केले आहेत. पहा कोणत्या ठिकाणी काय दर आहे..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! उच्चांकापासून 37 हजारांनी घसरलं; आजचा ताजा भाव पाहा.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.89 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.Stock Market ITR: शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी कोणता ITR भरावा? ITR भरण्यापूर्वी जाणून घ्या हे 5 नवे नियम, नाहीतर....महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.