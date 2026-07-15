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Petrol-Diesel Price: 15 जुलैचे नवे दर जाहीर! कच्चे तेल 15 डॉलरने महागल्यानंतर मुंबई-पुण्यात पेट्रोल-डिझेल आता कितीला?

Petrol & Diesel Prices Updated on July 15: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत एका आठवड्यात 15 डॉलरची वाढ झाली आहे. त्यात आज पेट्रोल-डिझेलचे ताजेदर जाहीर झाले असून मुंबई, पुण्यासह प्रमुख शहरांतील दर पाहा.
Petrol & Diesel Prices Updated on July 15

Petrol-Diesel Price Today: Crude Oil Jumps $15! Check Latest Fuel Rates in Mumbai & Pune

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Rate Updated: अमेरिका-इराण यांच्यात पुन्हा संघर्ष पेटल्याने जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने इराणवर हल्ला केल्यानंतर 15 जुलै रोजी सकाळी ब्रेंट क्रूड तळाचे भाव $86 प्रति बॅरेलवर पोहचले. गेल्या एका आठवड्यात सुमारे 15 डॉलरची वाढ झाल्याने आता पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

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