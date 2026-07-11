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Petrol-Diesel Price Today: 11 जुलैला नवे इंधन दर जाहीर! मुंबई, नागपूर, पुणे, कोल्हापूरसह महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?

Petrol-Diesel Price Today: 11 जुलै 2026 रोजीचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूरसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये आज 1 लिटर पेट्रोल आणि डिझेलसाठी किती खर्च करावा लागणार, जाणून घ्या.
Petrol-Diesel Price Today

Petrol-Diesel Prices Announced for July 11! Check Today's Fuel Rates in Mumbai, Pune & Other Cities

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Price Today Update: अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा चर्चा सुरू झाल्यामुळे जागतिक तेल बाजारालाही दिलासा मिळाला आहे. ब्रेंट क्रूडच्या किमती 2 टक्क्यांहून अधिक घसरल्या असून प्रति बॅरल सुमारे 76 डॉलर झाला आहे. त्यामुळे आता देशात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

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