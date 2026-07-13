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Petrol-Diesel Price Today: अमेरिका-इराण संघर्षानंतर देशात इंधनाचे नवे दर जाहीर! 13 जुलैला पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?

Petrol-Diesel Rate Update: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ-उतार सुरू असतानाच 13 जुलैचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर किती आहेत, ते जाणून घ्या.
Petrol-Diesel Prices Today

Petrol-Diesel Prices Today: After US-Iran Tensions, Check the Latest Fuel Rates in Your City

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

अमेरिका-इराण संघर्षाच्या नव्या घडामोडींनंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात पुन्हा मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे. यातच आज होर्मूज सामुद्रधुनीमार्गे तेलवाहतूक पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने कच्च्या तेलाच्या किंमतीत काहीशी घसरण झाली. त्यामुळे याचा देशभरातील पेट्रोल-डिझेल दरांवर काय परिणाम झालं हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

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