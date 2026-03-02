Petrol Diesel Price Today : इस्त्रायल - इराण युद्धाने जागतिक बाजारात खळबळ, पेट्रोलच्या दरातही वाढ ? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर

Petrol Diesel Price Today 2 March 2026: आज २ मार्च २०२६ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत संमिश्र कल दिसून येत आहेत. मुंबईसारख्या प्रमुख शहरात पेट्रोलच्या किमती किंचित कमी झाल्या आहेत, तर डिझेलचे दर स्थिर आहेत. जागतिक बाजारपेठेत गोंधळ असूनही भारतीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर तुलनेने स्थिर आहेत हे सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक आहे..आज पेट्रोलच्या किमतीत तुम्हाला कोणता दिलासा मिळाला?२ मार्च रोजी प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किमतीत फारसा बदल झाला नाही. मुंबईत पेट्रोल प्रति लिटर १०३.५० रुपयांना विकले जात आहे, जे कालपेक्षा थोडे कमी आहे. दिल्लीत किंमत ₹९४.७७ वर स्थिर आहे. इतर शहरांमध्ये काही ठिकाणी किमती स्थिर आहेत, तर इतरत्र वाढ नोंदवली गेली आहे..Petrol Diesel Price: पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कधी कमी होणार? सरकारने दिलं उत्तर.डिझेलच्या किमतींची स्थिती काय ?डिझेलच्या किमती आज स्थिर आहेत. मुंबईत डिझेल प्रति लिटर ₹९०.०३ रुपयांना विकले जात आहे, जे कालपेक्षा अपरिवर्तित आहे. त्याचप्रमाणे, दिल्लीत ते प्रति लिटर ₹८७.६७ वर स्थिर आहे..प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शहर पेट्रोल (प्रति लिटर) डिझेल (लिटर)नवी दिल्ली ९४.७७, ८७.६७मुंबई १०३.५०, ९०.०३कोलकाता १०५.४१, ९२.०२चेन्नई १००.८०, ९२.३९पाटणा १०५.२३, ९१.४९हैदराबाद १०७.५०, ९५.७०बंगळुरू १०२.९९, ९१.०६भुवनेश्वर १०१.१९, ९२.७६चंदीगड ९४.३०, ८२.४५नोएडा ९४.९०,८८.०१गुडगाव ९५.५१, ८७.९८.इंधनाचे दर कसे ठरवले जातात?भारतात पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत अनेक घटकांवर अवलंबून असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती हे सर्वात मोठे घटक आहेत. शिवाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य, सरकारी कर (जीएसटी लागू नाही), रिफायनिंग खर्च आणि मागणी-पुरवठा संतुलन देखील किंमती ठरवतात.. एसएमएसद्वारे कळू शकतात दर हो, तुम्ही तुमच्या घरच्या आरामात तुमच्या शहरातील दर मिळवू शकता इंडियन ऑइल: RSP <सिटी कोड> असा मेसेज करा आणि ९२२४९९२२४९ वर पाठवा.BPCL: RSP असा मेसेज करा आणि ९२२३११२२२२ वर पाठवा.HPCL: HP किंमत असा मेसेज करा आणि ९२२२२०११२२ वर पाठवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.