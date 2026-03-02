Personal Finance

Petrol Diesel Price Today : इस्त्रायल - इराण युद्धाने जागतिक बाजारात खळबळ, पेट्रोलच्या दरातही वाढ ? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर

Fuel Rates India : हैदराबादमध्ये पेट्रोल ₹१०७.५० आणि डिझेल ₹९५.७० — प्रमुख शहरांमध्ये सर्वाधिक दर आहेत. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि सरकारी कर यावर इंधनदर अवलंबून असतात.
Fuel Rates India

Fuel price board displaying updated petrol and diesel rates on 2 March 2026 in major Indian cities

Yashwant Kshirsagar
Petrol Diesel Price Today 2 March 2026: आज २ मार्च २०२६ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत संमिश्र कल दिसून येत आहेत. मुंबईसारख्या प्रमुख शहरात पेट्रोलच्या किमती किंचित कमी झाल्या आहेत, तर डिझेलचे दर स्थिर आहेत. जागतिक बाजारपेठेत गोंधळ असूनही भारतीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर तुलनेने स्थिर आहेत हे सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक आहे.

