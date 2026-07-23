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Petrol-Diesel Price: २३ जुलैला पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात काय आहे भाव?

July 23 Petrol-Diesel Update: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू असतानाही देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर आहेत. 23 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या नव्या दरांनुसार मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांमध्ये इंधनाचा भाव किती आहे, ते जाणून घ्या.
Petrol-Diesel Price Today

Petrol-Diesel Prices Updated on July 23! Check the Latest Fuel Rates in Your City

eSakal

Vinod Dengale
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Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती हा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित महत्त्वाचा विषय आहे. कारण यात बदल झाला की त्याचा परिणाम वाहतूक खर्चापासून भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध या गोष्टींच्या किंमतींवर होतो. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर काय आहेत हा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना पडतो.

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