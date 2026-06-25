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Petrol-Diesel Price: 25 जूनला सकाळ-सकाळी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती आहे आजचा भाव?

Petrol-Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपन्यांनी 25 जूनचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर केले असून मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज पेट्रोल, डिझेल आणि CNG किती रुपयांनी मिळत आहे, जाणून घ्या.
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Petrol-Diesel Prices Updated on June 25! Check Latest Rates in Mumbai, Pune and Across Maharashtra

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel Rate Update: देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी नेहमीप्रमाणे आज 25 जून रोजी सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले असून आजही सर्वसामान्य ग्राहकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. नवीन दरानुसार देशभरात कुठेच दरकपात झाली नाही.

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