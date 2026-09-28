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Petrol-Diesel Update: ट्रम्प यांनी शांतता करार नाकारल्यानंतर कच्चे तेल महागले! देशात नवे इंधन दर; पाहा पेट्रोल-डिझेल-CNG कितीला

Petrol-Diesel-CNG Price Today: कच्च्या तेलाच्या किमतीत 1 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्यानंतर आता देशांतर्गत बाजारात आज पेट्रोल, डिझेल आणि CNG किती रुपयांना मिळत आहे ते पाहा.
Petrol-Diesel Price Update

Crude Oil Surges After Trump Rejects Peace Deal; Check New Petrol, Diesel & CNG Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Today’s Petrol-Diesel-CNG Prices in Maharashtra: सोमवारी कच्च्या तेलाच्या किमतीत 1 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा संघर्ष सोडविण्यासाठी आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग पुन्हा खुला करण्यासाठी करण्यात आलेला शांतता करार नाकारल्याच्या वृत्तानंतर तेलाच्या दरांनी उसळी घेतली. त्यामुळे याचा परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर झाला का असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे.

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