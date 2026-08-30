Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा मोठा बदल होणार? कच्च्या तेलाच्या किमतीतील हालचालींनंतर समोर आली महत्त्वाची अपडेट

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत गेल्या आठवड्यात किरकोळ घट झाली असली, तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये रविवारी, 30 ऑगस्ट रोजी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी देशभरातील इंधनाचे दर जुन्याच पातळीवर कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना आजही मागील दरानेच पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार आहे..कच्च्या तेलाच्या दरात घसरणगेल्या काही काळापासून कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर दबाव निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागील आठवड्यात कच्च्या तेलाचा दर 80 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहिला. मात्र, सलग दोन आठवड्यांच्या वाढीनंतर गेल्या आठवड्यात दरात काहीशी नरमाई दिसून आली..रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड फ्युचर्सचा दर 0.3 टक्क्यांनी घसरून 89.45 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला. त्याचवेळी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) च्या दरातही 0.3 टक्क्यांची घट झाली आणि तो 83.31 डॉलर प्रति बॅरलवर आला. संपूर्ण आठवड्याचा विचार करता ब्रेंट क्रूडच्या दरात 5.3 टक्के, तर WTI च्या दरात 4.3 टक्क्यांची घसरण झाली..पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार का?सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीबाबत सरकारकडून कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत. यापूर्वी शेवटची दरवाढ मे महिन्यात झाली होती. त्यावेळी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी सलग चार वेळा इंधनाच्या किमती वाढवल्या होत्या. 15 मे ते 25 मे या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात एकूण 7.5 रुपयांपर्यंत वाढ झाली होती.2022 नंतर पहिल्यांदाच झालेली ही वाढ होती. त्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा दर 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला होता..Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झालं? मुंबईसह महाराष्ट्रात आजचे नवे दर पाहा!.आज विविध शहरांतील पेट्रोलचे दरनवी दिल्लीमध्ये पेट्रोल 102.12 रुपये, कोलकाता 113.51 रुपये, मुंबई 111.21 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 107.76 रुपये प्रति लिटर आहे. गुरुग्राममध्ये 102.97 रुपये, नोएडामध्ये 101.96 रुपये, बंगळुरूमध्ये 110.82 रुपये आणि भुवनेश्वरमध्ये 108.97 रुपये दर आहे. चंदीगडमध्ये 101.54 रुपये, जयपूरमध्ये 112.66 रुपये, लखनऊमध्ये 101.86 रुपये, पाटण्यात 113.37 रुपये, तर तिरुअनंतपुरममध्ये 115.49 रुपये प्रति लिटर पेट्रोलचा दर आहे..डिझेलचे शहरनिहाय दरडिझेलचा दर नवी दिल्लीत 95.20 रुपये, कोलकात्यात 99.82 रुपये, मुंबईत 97.83 रुपये आणि चेन्नईत 99.55 रुपये प्रति लिटर आहे. गुरुग्राममध्ये 95.64 रुपये, नोएडामध्ये 95.44 रुपये, बंगळुरूमध्ये 98.77 रुपये आणि भुवनेश्वरमध्ये 100.68 रुपये दर आहे. चंदीगडमध्ये डिझेल 89.47 रुपये, हैदराबादमध्ये 103.82 रुपये, जयपूरमध्ये 97.78 रुपये, लखनऊमध्ये 95.36 रुपये, पाटण्यात 99.36 रुपये, तर तिरुअनंतपुरममध्ये 104.41 रुपये प्रति लिटर आहे..Petrol-Diesel Price: CNG महागल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचेही नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचे नवे दर पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.