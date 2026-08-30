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Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा मोठा बदल होणार? कच्च्या तेलाच्या किमतीतील हालचालींनंतर समोर आली महत्त्वाची अपडेट

Petrol Diesel Price Today: Latest Fuel Rates : पेट्रोल-डिझेलच्या दरात आज कोणताही बदल झालेला नाही; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मात्र गेल्या आठवड्यात किरकोळ घसरण झाली आहे.
Petrol and diesel prices remain unchanged across major Indian cities on Sunday, August 30, while international crude oil prices witnessed a marginal decline

Petrol and diesel prices remain unchanged across major Indian cities on Sunday, August 30, while international crude oil prices witnessed a marginal decline

esakal

Sandip Kapde
Updated on

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत गेल्या आठवड्यात किरकोळ घट झाली असली, तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये रविवारी, 30 ऑगस्ट रोजी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी देशभरातील इंधनाचे दर जुन्याच पातळीवर कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना आजही मागील दरानेच पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार आहे.

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