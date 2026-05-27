Petrol Diesel Price: चार वेळा इंधन दरवाढीनंतर आज नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?

Petrol-Diesel Rate Today: अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून त्याचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल आणि डिझेल दरांवर दिसून येत आहे. गेल्या 12 दिवसांत इंधन दरात चार वेळा वाढ करण्यात आली असून आतापर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एकूण 8 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. .पेट्रोल 114 रुपयांवरपश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक तेल बाजार अस्थिर झाला असून तेल विपणन कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. हा आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करावी लागल्याचे सांगितले जात आहे. या दरवाढीमुळे देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर आता 114 रुपयांच्या जवळ पोहोचले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना यांचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. .Bank Holiday: कामाची बातमी! 27 मे की 28 मे? बकरी ईदमुळे महाराष्ट्रातील बँका नेमक्या कधी बंद राहणार?.कोणतीही वाढ नाही चार वेळा वाढ झाल्यानंतर आज 27 मे 2026 रोजी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. दरम्यान, काही शहरांमध्ये फक्त काही पैशांची किरकोळ चढ-उतार दिसून आली..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर27 मे 2026 रोजी देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर बहुतांश शहरांमध्ये स्थिर राहिले असून काही ठिकाणी किरकोळ बदल दिसून आले. NDTV च्या आकडेवारीनुसार राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 102.12 रुपये झाला असून डिझेल 95.20 रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले आहे. तर -मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.51 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.74 रुपये, डिझेल 99.55 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.Free Education: JEE-NEET साठी आता मोफत कोचिंग! घरबसल्या IIT प्रोफेसर्सकडून फ्रीमध्ये शिका; जाणून घ्या कुठे? .महाराष्ट्रातील नवे दरNDTV च्या आकडेवारीनुसार 27 मे 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे-मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.