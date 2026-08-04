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Petrol-Diesel Price Today: सरकारने विंडफॉल टॅक्स वाढल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात आज किती भाव?

Petrol-Diesel Rates Today: काल विंडफॉल टॅक्समध्ये मोठी वाढ झाल्यानंतर आज देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर झाले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसह तुमच्या शहरातील पेट्रोल, डिझेल, LPG आणि CNG चे ताजे दर एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या.
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Petrol-Diesel Price Today: Windfall Tax Hiked! Check Today's Fuel Prices in Your City

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel Rate Today: काल केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर आकारल्या जाणाऱ्या ‘विंडफॉल टॅक्स’मध्ये मोठी वाढ करण्यात आली. हे नवे निर्णय 3 ऑगस्टपासूनच लागू झाले असून पेट्रोलच्या निर्यातीवरील टॅक्स प्रति लिटर 2.5 रुपयांवरून 3.5 रुपये, तर डिझेलवरील टॅक्स प्रति लिटर 15.5 रुपयांवरून थेट 24 रुपये करण्यात आला आहे.

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