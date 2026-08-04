Petrol-Diesel Price Today: सरकारने विंडफॉल टॅक्स वाढल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात आज किती भाव?

Petrol-Diesel Rate Today: काल केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर आकारल्या जाणाऱ्या ‘विंडफॉल टॅक्स’मध्ये मोठी वाढ करण्यात आली. हे नवे निर्णय 3 ऑगस्टपासूनच लागू झाले असून पेट्रोलच्या निर्यातीवरील टॅक्स प्रति लिटर 2.5 रुपयांवरून 3.5 रुपये, तर डिझेलवरील टॅक्स प्रति लिटर 15.5 रुपयांवरून थेट 24 रुपये करण्यात आला आहे. .‘विंडफॉल टॅक्स' मध्ये वाढ झाल्यामुळे देशात पेट्रोल-डिझेल महाग होणार का याची चिंता देशांतर्गत ग्राहकांना लागली आहे. त्यानंतर आज लगेच 4 ऑगस्ट रोजी देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाहीर करण्यात आले आहे. विंडफॉल टॅक्स हा पेट्रोल-डिझेलच्या निर्यातीवर लागत असल्याने देशातील इंधनाच्या दरात त्याचा परिणाम झालेला दिसून येत आहे. पाहा 4 ऑगस्टचे रोजी देशातील आणि तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर...Gold Rate Today: ऑगस्टमध्ये सोन्याचे भाव घसरले! उच्चांकापासून 36 हजारांनी स्वस्त; आजचा ताजा भाव पाहा.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेहैदराबाद - 113.51 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.Lowest Home Loan: बँक ऑफ महाराष्ट्रची 'मान्सून धमाका' ऑफर! होम लोनच्या व्याजदरात कपात आणि इतर सुविधा; मात्र 'ही' अट आवश्यक.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.