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Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुण्यात किती रुपये? तुमच्या शहराचा भाव पाहा

Petrol Diesel Rates: मे महिन्यात झालेल्या दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत मोठा बदल झालेला नाही. मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना मिळतंय, पाहा ताजे दर.
Petrol Diesel Price Today

New Fuel Rates Announced, Check Mumbai, Pune and Your City Prices

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel Update: मे महिन्यात झालेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनंतर आता ग्राहकांना चिंता लागून आहे की दर कधी कमी होणार. कारण इंधनाचे दर हे सरळ खिशावर परिणाम करत असतात. अशातच आज सकाळी देशातील तेल कंपन्यांनी इंधनाचे अपडेटेड नवे दर जाहीर केले आहेत.

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