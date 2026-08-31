Petrol Diesel Price: CNGच्या दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेल स्वस्त की महाग? मुंबईसह महाराष्ट्रातील आजचे दर पाहा

Check Latest Petrol-Diesel Rates in Mumbai, Pune & Maharashtra: जागतिक तेल बाजारातील अनिश्चितता कायम असल्याने सोमवारी कच्च्या तेलाच्या दरात पुन्हा वाढ झाली असून ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल 90 डॉलरच्या जवळ पोहोचला आहे. गेल्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण झाली होती; मात्र आता पुन्हा दर वाढू लागल्याने भारताच्या आयात खर्चासह महागाईवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .29 ऑगस्टला दिल्लीमध्ये CNG दरात 3.89 रुपयांची वाढ झाल्यानंतर आज सकाळी देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहे. हे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपयाच्या विनिमय दरातील बदलांचा विचार करून ठरवले जातात. ऑफिसला जाणाऱ्या व्यक्तीपासून ते फळ-भाजी विकणाऱ्या व्यावसायिकापर्यंत सर्वांवर या दरांचा परिणाम होतो. त्यामुळे दररोजचे इंधन दर जाणून घेणे महत्त्वाचेआहे. CNG महाग झालं असाल तरी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल झालेला नाही. त्यामुळे आज टाकी भरण्याआधी तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल तसेच CNG किती रुपयांना मिळतं आहे एकदा पाहा..Retirement Planning: 29 व्या वर्षीच सोडलं कॉर्पोरेट जग! वडिलांसोबत सुरू केला असा 4 स्टेप्सचा रिटायरमेंट प्लॅन.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.Success Story: वय 16, कंपनीत 15 कर्मचारी अन् वडिलांनाच देतो 2 लाखांचा पगार! केरळच्या या ‘AI Kid’ची भन्नाट कहाणी .महाराष्ट्रातील CNG दरदिल्लीमध्ये CNG च्या दरात वाढ झाली असली तरी आज महाराष्ट्रात मात्र वाढ झालेली नाही. आजच्या ताज्या अपडेटनुसार शहरनिहाय CNG दर पुढीलप्रमाणे-मुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 94.90 रुपये प्रति किलोपुणे -96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 101 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.