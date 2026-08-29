Personal Finance

Petrol-Diesel Price: CNG महागल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचेही नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचे नवे दर पाहा

Petrol Diesel Rate Today: पश्चिम आशियातील तणावाचा परिणाम इंधन बाजारावर होताना दिसत आहे. आज CNG महागल्यानंतर तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दरही जाहीर केले आहे.
Petrol Diesel CNG Price Today

CNG Gets Costlier, But What Happened to Petrol-Diesel Rates? Check Mumbai-Pune Prices 

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Check Mumbai, Pune & Maharashtra Fuel Prices: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता देशांतर्गत इंधनाच्या दरांवरही दिसून येत आहे. दिल्लीत इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने (IGL) सीएनजीच्या दरात पुन्हा वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. CNG च्या दरात प्रति किलोग्रॅम 3.89 रुपयांची वाढ झाली असून सुधारित दर शनिवार सकाळपासून लागू झाले आहेत. या वाढीनंतर दिल्लीमध्ये 86.98 रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला आहे.

Loading content, please wait...
petrol
Petrol & Diesel Prices
cng
petrol and diesel
Petrol diesel prices today
CNG rates in India
petrol price news
petrol and diesel rates
Marathi News Esakal
www.esakal.com