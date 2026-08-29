Petrol-Diesel Price: CNG महागल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचेही नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचे नवे दर पाहा

Check Mumbai, Pune & Maharashtra Fuel Prices: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता देशांतर्गत इंधनाच्या दरांवरही दिसून येत आहे. दिल्लीत इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने (IGL) सीएनजीच्या दरात पुन्हा वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. CNG च्या दरात प्रति किलोग्रॅम 3.89 रुपयांची वाढ झाली असून सुधारित दर शनिवार सकाळपासून लागू झाले आहेत. या वाढीनंतर दिल्लीमध्ये 86.98 रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला आहे..CNG च्या वाढीनंतर आता 29 ऑगस्ट 2026 रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचेही अपडेटेड दर जाहीर केले आहे. CNG महाग झालं असाल तरी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल झालेला नाही. त्यामुळे आज टाकी भरण्याआधी तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल तसेच CNG किती रुपयांना मिळतं आहे एकदा पाहा..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल- डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरदिल्लीमध्ये CNG च्या दरात वाढ झाली असली तरी आज महाराष्ट्रात मात्र वाढ झालेली नाही. आजच्या ताज्या अपडेटनुसार शहरनिहाय CNG दर पुढीलप्रमाणे-मुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे -96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.