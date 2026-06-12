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Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल 90 डॉलरखाली घसरले! पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Petrol-Diesel Price Today: कच्च्या तेलाच्या किमती 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आल्यानंतर देशातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर केले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसह तुमच्या शहरात आज इंधनाचे दर किती आहेत ते जाणून घ्या.
Crude Oil Falls Below $90! Check Today’s Petrol, Diesel &amp; CNG Prices in Your City

Crude Oil Falls Below $90! Check Today’s Petrol, Diesel & CNG Prices in Your City

Vinod Dengale
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इराण सोबतच्या युद्ध थांबून लवकरच शांतता करार होणार असल्याच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. ब्रेंट क्रूडमध्ये 1 टक्क्यांहून अधिक घट झाली असून ते 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आले आहे.

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