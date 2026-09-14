Petrol-Diesel Price Today: सौदी अरेबियाने पाइपलाइन बंद केली, कच्च्या तेलात तेजी; गणेश चतुर्थीला पेट्रोल-डिझेल अन् LPG चे दर किती?

Check City-Wise Petrol, Diesel & LPG Prices: सौदी अरेबियाने महत्त्वाची तेल पाइपलाइन बंद केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीमधील तेजी आणखी वाढली आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ होत असताना भारतामधील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात किरकोळ बदल पाहायला मिळाला असला तरी दर अद्याप स्थिर दिसून येत आहे. .देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्या डायनॅमिक फ्युएल प्राइसिंग पद्धतीनुसार पेट्रोल-डिझेलचे दर ठरवतात. भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दररोज सकाळी 6 वाजता अपडेट केल्या जातात. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून देशातील इंधन दरांमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता असतानाही त्याचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांवर होऊ नये, यासाठी देशांतर्गत इंधन दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. आज 14 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीच्या दिवशीही तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेल तसेच LPG चे अपडेट दर जाहीर केले आहेत..Multibagger Stock: 1 लाखांचे झाले तब्बल 1.35 कोटी! फक्त 6 महिन्यांतच पैसा तिप्पट; पाहा गुंतवणूकदारांना मालामाल करणारा शेअर .देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोपुणे - 97.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलो (2.85 रुपायांची घसरण)नागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो.Gold Rate Today: सोनं उच्चांकापासून 26 हजारांनी स्वस्त! पाहा ताजा भाव; पुढे सणासुदीच्या काळात सोनं महागणार की स्वस्त होणार?.LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,701 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,761 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,925 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,724.50 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,777 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,806 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.