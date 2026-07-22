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Petrol-Diesel Price Today: अमेरिकेत पेट्रोल महागल्यानंतर आज भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर अपडेट! मुंबई-पुण्यात काय आहे भाव?

Petrol-Diesel Price Today: अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमती वाढल्याने जागतिक इंधन बाजार पुन्हा चर्चेत आला आहे. भारतात आज पेट्रोल-डिझेलचे दर काय आहेत जाणून घ्या.
Petrol-Diesel Price Today

Petrol Prices Rise in the US! Check Today’s Petrol-Diesel Rates in Mumbai, Pune and Other Cities

eSakal

Vinod Dengale
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Petrol-Diesel Rate Update: पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. या भाववाढीमुळे काही वृत्तानुसार अमेरिकेतही पेट्रोलची सरासरी किरकोळ किंमत 3.14 डॉलर प्रति गॅलन वरून आता 4 डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे भारतातही त्याचे परिणाम दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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