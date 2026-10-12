Petrol Diesel Price: सणासुदीत पेट्रोल-डिझेल महागलं! जिओ-बीपीच्या दरवाढीनंतर सरकारी पंपांवर किती भाव? महाराष्ट्रातील नवे दर पाहा

पेट्रोल-डिझेलचे दर किती झाले?या दरवाढीनंतरदिल्लीत जिओ-बीपी पंपावर पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 109 रुपये, तर डिझेलचा दर 99.19 रुपये झाला आहे. राज्यनिहाय कर आणि इतर गोष्टींमुळे यात फरक असू शकतो. मात्र जिओ-बीपीने दर वाढवला असला तरी सरकारी कंपन्या HPCL, BPCL आणि IOCLयांचे दर आजून स्थिर आहे. आजच्या नवीन दरानुसार या पेट्रोल पंपावर दर खालीलप्रमाणे आहे..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - 100.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.