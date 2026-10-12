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Petrol Diesel Price: सणासुदीत पेट्रोल-डिझेल महागलं! जिओ-बीपीच्या दरवाढीनंतर सरकारी पंपांवर किती भाव? महाराष्ट्रातील नवे दर पाहा

Petrol Diesel Price Today: सणासुदीच्या काळात इंधनाच्या किमतींबाबत वाहनचालकांमध्ये चिंता वाढली आहे. जिओ-बीपीच्या दरवाढीनंतर सरकारी पेट्रोल पंपांवरील स्थिती काय आहे आणि महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये इंधनाचे दर कसे आहेत, जाणून घ्या.
Petrol-Diesel Rate Latest Update

Petrol Diesel Price Today: Jio-bp Hikes Petrol by ₹5, Diesel by ₹3; Check Maharashtra City-Wise Rate

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

पेट्रोल-डिझेलचे दर किती झाले?

या दरवाढीनंतरदिल्लीत जिओ-बीपी पंपावर पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 109 रुपये, तर डिझेलचा दर 99.19 रुपये झाला आहे. राज्यनिहाय कर आणि इतर गोष्टींमुळे यात फरक असू शकतो. मात्र जिओ-बीपीने दर वाढवला असला तरी सरकारी कंपन्या HPCL, BPCL आणि IOCLयांचे दर आजून स्थिर आहे. आजच्या नवीन दरानुसार या पेट्रोल पंपावर दर खालीलप्रमाणे आहे.

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