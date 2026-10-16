Petrol Diesel Price Today: सरकारचा मोठा निर्णय! पेट्रोल-डिझेलच्या टॅक्समध्ये बदल; महाराष्ट्रात 1 लिटरचा भाव किती?

Tax Rates on Petrol and Diesel: केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर आकरल्या जाणाऱ्या विंडफॉल टॅक्समध्ये बदल केला आहे. गुरुवारी रात्री उशीरा घेतलेल्या निर्णयानुसार पेट्रोल निर्यातीवरील कर 2.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. मात्र डिझेलच्या निर्यातीवरील कर 16 रुपायांवरून कमी करून करून 8.50 रुपये प्रति लिटर केला आहे. दरम्यान हे नवे दर 16 ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत..या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर वाढल्याने देशात पेट्रोल महागणार का? तसेच डिझेलवरील कर कमी केल्यामुळे डिझेलच्या किमतीत घट होणार का? जाणून घेऊया या बदलाचा तुमच्या खिशावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो..पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर वाढवलाकेंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या (CBIC) माहितीनुसार, पेट्रोलच्या निर्यातीवर आकारला जाणारा विंडफॉल टॅक्स 0.50 रुपयांवरून 2.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पेट्रोल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांवरील कराचा भार वाढणार आहे. दुसरीकडे, डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. यापूर्वी डिझेलच्या निर्यातीवर 16 रुपये प्रति लिटर शुल्क आकारले जात होते. आता ते कमी करून 8.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे..देशात पेट्रोल-डिझेल महागणार का?पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील करात बदल झाला म्हणजे देशांतर्गत बाजारातही इंधनाचे दर वाढतील किंवा कमी होतील, असे नाही. सरकारने देशात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या शुल्कात कोणताही बदल केलेला नाही.सरकारने निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये बदल केल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्या इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांनी शुक्रवारी सकाळी इंधनाचे ताजे दर जाहीर केले.यानुसार तुमच्या शहरातील ताजे भाव पाहा....महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - 100.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.