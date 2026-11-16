Personal Finance

Petrol-Diesel Price Today: CNG महागल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचेही नवे दर जाहीर! मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात 1 लिटर कितीला?

Petrol Diesel Price Today: मुंबईत CNG च्या दरात प्रति किलो 1.50 रुपयांची वाढ झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दरही वाढणार का, असा प्रश्न वाहनचालकांना पडला आहे. दरम्यान, १६ नोव्हेंबर रोजी तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेले मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांचे ताजे दर जाणून घ्या.
Check Petrol and Diesel Prices

Petrol-Diesel Price Today: CNG Gets Costlier, But Have Petrol and Diesel Prices Also Increased? Check Latest Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Latest Petrol-Diesel-CNG Rate: जागतिक घडामोडींचा मोठा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवर होतो. कालच राज्याची राजधानी मुंबईमध्ये कालच सीएनजीच्या दरात प्रति किलो 1.50 रुपयांची वाढ केल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दरही वाढले का असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे.

Loading content, please wait...
petrol and diesel price
Petrol diesel prices today
Petrol Price in Pune
CNG rates in India
petrol price news
petrol and diesel rates