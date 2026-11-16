Petrol-Diesel Price Today: CNG महागल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचेही नवे दर जाहीर! मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात 1 लिटर कितीला?

Latest Petrol-Diesel-CNG Rate: जागतिक घडामोडींचा मोठा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवर होतो. कालच राज्याची राजधानी मुंबईमध्ये कालच सीएनजीच्या दरात प्रति किलो 1.50 रुपयांची वाढ केल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दरही वाढले का असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. .यातच आज सकाळीच देशांतर्गत सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी नवे अपडेटेड दर जाहीर केले आहेत. 16 नोव्हेंबर च्या ताज्या आकडेवारीनुसार HP, BPCL आणि इंडियन ऑइल या कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ केली नसली तरी शहरनिहाय किंचित बदल झालेला दिसून येतो. ताज्या अपडेटनुसार पेट्रोल-डिझेलचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपये.Success Story: 'तो आला, त्याने पाहिलं अन् जिंकलं!' चहाच्या दुकानात वडिलांना मदत करणारा मुलगा झाला IPS अधिकारी.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग लागू होण्याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचं काय होणार? एरिअर्स आणि वाढीव पेन्शन मिळणार की नाही?.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 91.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 91.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - 100.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 98.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.