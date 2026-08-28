Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झालं? मुंबईसह महाराष्ट्रात आजचे नवे दर पाहा!

Check Today’s Petrol & Diesel Rates: अमेरिका-इराणमधील ताज्या घडामोडींनंतर आता स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून तेलाची वाहतूक लवकरच पुन्हा सुरू होईल, अशी आशा निर्माण झाल्याने कच्च्या तेलाचे भाव कमी होत स्थिरावले आहे. त्यामुळे आता देशात पेट्रोल-डिझेलही स्वस्त झाले का असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. कारण ऑफिसला जाणाऱ्या नोकरदारांपासून ते फळ-भाजी विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांपर्यंत अनेकांसाठी पेट्रोल-डिझेलचे दर महत्त्वाचे ठरतात. .28 ऑगस्ट 2026 रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे अपडेटेड दर जाहीर केले आहे. नव्या दरांनुसार मोठा बदल झाला नसला तरी शहरनिहाय दरांमध्ये मात्र बदल दिसून येत आहे. त्यामुळे आज टाकी भरण्याआधी पाहा तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना मिळतं आहे..Bank Holiday: रक्षाबंधनला बँका बंद की सुरू? पाहा RBI काय सांगते.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.