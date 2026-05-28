Petrol-Diesel Price: तेल कंपन्यांना रोज 550 कोटींचा तोटा! सरकारच्या दाव्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर

Petrol-Diesel New Rate: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत. मात्र या वाढीचा संपूर्ण भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडू नये म्हणून सरकारी तेल विपणन कंपन्या मोठा आर्थिक ताण सहन करत असल्याची माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी दिली. सरकारी आकडेवारीनुसार, ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना दररोज जवळपास 550 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. .पश्चिम आशियातील तणाव, पुरवठा साखळीवरील परिणाम आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किंमती यामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत इंधन दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर मोठा दबाव वाढत असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात जवळपास 8 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती..आज दर जैसे थेसरकारच्या 550 कोटी रुपयांच्या दाव्यानंतर आज नवे दर जाहीर करण्यात आले असून बुधवार, 28 मे 2026 रोजी पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आज दरांमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर28 मे 2026 रोजी देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर बहुतांश शहरांमध्ये स्थिर राहिले आहे. NDTV च्या आकडेवारीनुसार -दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.51 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.74 रुपये, डिझेल 99.55 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये..महाराष्ट्रातील नवे दरNDTV च्या आकडेवारीनुसार 28 मे 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे-मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.