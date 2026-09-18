Petrol Diesel Price: UPI वरील नवीन चार्जनंतर पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढणार? पंप डीलर्सचा सरकारला प्रस्ताव; आज कितीला मिळतंय?

Petrol Diesel Rate Today: देशभरातील पेट्रोल पंप डीलर्सनी 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या UPI व्यवहारांवरील नव्या शुल्कातून सूट देण्याची मागणी केली आहे. आधीच कमी मार्जिनवर व्यवसाय करणाऱ्या पेट्रोल पंप डीलर्सवर या शुल्काचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे..देशभरातील पेट्रोल डीलर्सच्या संघटनांनी यासंदर्भात अर्थ मंत्रालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे आपली मागणी मांडली आहे. नव्या UPI व्यवस्थेअंतर्गत 2,000 पेक्षा जास्त किमतीच्या इंधन व्यवहारांवर 5 रुपये फ्लॅट Merchant Discount Rate (MDR) आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. पेट्रोल-डिझेल विक्रीवरील मर्यादित मार्जिन लक्षात घेता हा अतिरिक्त खर्च व्यवसायावर परिणाम करू शकतो..दरम्यान, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात वाढ केल्यानंतर जागतिक बाजारातील अस्थिरतेकडेही लक्ष लागले आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ होणार का, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. दरम्यान, 18 सप्टेंबर रोजी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर अपडेट केले असून, सध्या मोठा बदल झालेला दिसत नाही. .देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोपुणे - 97.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलो (2.85 रुपायांची घसरण)नागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.