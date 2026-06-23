Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार... पण कधी? पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिलं मोठं अपडेट

Petrol-Diesel Rate Update: देशात मे महिन्यात कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या मोठी दरात मोठी वाढ करण्यात आली होती. मात्र आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरल्यानंतर देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार असा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना पडला आहे. यावर केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचे संकेत मिळाले आहेत. .केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी पेट्रोल-डिझेलबाबत बोलताना सांगितले की, जागतिक बाजारात स्वस्त झालेले कच्चे तेल भारतीय रिफायनरी कंपन्यांकडे पोहोचल्यानंतर देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. सध्या तेल विपणन कंपन्या (OMCs) पूर्वी जास्त दराने खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या असल्या तरी त्याचा तात्काळ परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर दिसून येणार नाही..Petrol-Diesel-CNG Price: 23 जून रोजी देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?.स्वस्त पेट्रोल-डिझेलसाठी प्रतीक्षापुरी यांनी स्पष्ट केले की, कमी दराने खरेदी केलेल्या तेलाचा साठा रिफायनरीपर्यंत पोहोचून त्यावर प्रक्रिया झाल्यानंतरच ग्राहकांना दरकपातीचा फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता असली तरी त्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते..जागतिक अस्थिरतेतही भारतात दर नियंत्रणातमध्य पूर्वेतील तणाव, होर्मूझ सामुद्रधुनी परिसरातील परिस्थिती आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील चढ-उतार यांचा परिणाम अनेक देशांवर झाला आहे. मात्र भारतात इंधन दरांमध्ये तुलनेने मर्यादित वाढ झाल्याचा दावा केंद्रीय मंत्र्यांनी केला. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात अनेकदा कपात केली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील वाढीचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर पडू दिलेला नाही..Gold Rate Today: महिन्याभरात सोनं तब्बल 14 हजारांनी स्वस्त! चांदीतही मोठी घसरण; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे ताजे भाव.तेल कंपन्यांवर आर्थिक दबावकेंद्रीय मंत्र्यांच्या महितीनुसार सध्या तेल विपणन कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील महागडे कच्चे तेल, रुपयातील चढ-उतार आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. तरीही ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.