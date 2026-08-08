Petrol-Diesel Rate Today: कच्चे तेल सलग तिसऱ्या आठवड्यात स्वस्त! अहमदाबादमध्ये पेट्रोल 101 रुपये; महाराष्ट्रातील आजचे भाव पाहा

Mumbai-Pune Petrol Price: आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत सलग तिसऱ्या आठवड्यात घसरण झाली असून, सध्या प्रति बॅरेलचा भाव 83 डॉलरवर आला आहे. त्यामुळे सलग 3 आठवडे कच्चे टेल घसरल्यानंतर आता देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात झाली का असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. .कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील भाव कपातीचा थेट परिणाम अजूनही भारतीय ग्राहकांवर होताना दिसत नाही. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी आज 8 ऑगस्ट रोजी पेट्रोल-डिझेलचे अपडेटेड दर जाहीर केले आहे. या अपडेटनंतर देशातील प्रमुख शहरांमध्ये आज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत..CM विजयचा मोठा निर्णय! आता मोबाईलवरूनच दारूची बुकिंग करता येणार; कमी पैशात दारू मिळणार?.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेहैदराबाद - 113.51 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.