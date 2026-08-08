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Petrol-Diesel Rate Today: कच्चे तेल सलग तिसऱ्या आठवड्यात स्वस्त! अहमदाबादमध्ये पेट्रोल 101 रुपये; महाराष्ट्रातील आजचे भाव पाहा

Petrol Diesel CNG Price Today: कच्च्या तेलाच्या दरात सलग तिसऱ्या आठवड्यात घसरण झाली असन मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाणून घ्या.
Petrol Diesel Price Today

Petrol Diesel Price Today: Crude Oil Falls for 3rd Straight Week; Ahmedabad Petrol at ₹101, Check Maharashtra Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Mumbai-Pune Petrol Price: आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत सलग तिसऱ्या आठवड्यात घसरण झाली असून, सध्या प्रति बॅरेलचा भाव 83 डॉलरवर आला आहे. त्यामुळे सलग 3 आठवडे कच्चे टेल घसरल्यानंतर आता देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात झाली का असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे.

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