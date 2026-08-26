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Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचा भाव किती? जाणून घ्या CNGचे दरही

Petrol-Diesel-CNG Price Today: पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये आज काय बदल झाला, याकडे वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलसह CNG किती रुपयांना मिळत आहे, जाणून घ्या.
Check Latest Petrol, Diesel & CNG Prices

Petrol-Diesel Rate Today: New Fuel Prices Announced

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Latest Petrol, Diesel & CNG Prices: देशातील तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर करतात. हे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरातील बदलांचा विचार करून ठरवले जातात.

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