Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचा भाव किती? जाणून घ्या CNGचे दरही

Check Latest Petrol, Diesel & CNG Prices: देशातील तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर करतात. हे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरातील बदलांचा विचार करून ठरवले जातात. .इंधनाच्या किमतीतील बदलांचा परिणाम दैनंदिन जीवनातील अनेक घटकांवर होतो. ऑफिसला जाणाऱ्या नोकरदारांपासून ते फळ-भाजी विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांपर्यंत अनेकांसाठी पेट्रोल-डिझेलचे दर महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे दररोजचे पेट्रोल-डिझेलचे भाव जाणून घेणे केवळ गरजेचे नाही, तर आपल्या आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. 26 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेले नवीन दर खालीलप्रमाणे आहेत..Gold Rate Today: सलग 2 आठवड्यांच्या तेजीनंतर सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपये (सर्व आकडेवारी NDTV वेबसाइट).8th Pay Commission चे नवे शेड्यूल जाहीर! ऑक्टोबरपर्यंत बैठका, अंतिम रिपोर्ट आणि वाढीव पगार कधी?.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (सर्व आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.