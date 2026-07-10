Petrol-Diesel Rate Today: 10 जुलैचे अपडेटेड पेट्रोल-डिझेलचे दर जाहीर! कच्चे तेल महागल्यानंतर आता लिटरसाठी किती पैसे लागणार?

Petrol-Diesel Latest Update: जून महिन्यात पश्चिम आशियातील तणाव शांत झाल्यानंतर आता अमेरिकेने इराणविरोधात पुन्हा लष्करी कारवाई केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. या घडामोडींचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या दरांवर दिसून आला असून, ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 80 डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. .एप्रिल महिन्यात कच्चे तेल 120 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहचले होते. त्यामुळे सध्याचे दर त्या उच्चांकाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. मात्र तरीही पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलबाजारावर दबाव कायम असून, पुढील काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. यातच आज सकाळी भारतीय सरकारी तेल विपणन कंपन्या BPCL, HPCL आणि IOCL यांनी ताजे दर जाहीर केले असून यात मोठा बदल झाला नाही. 25 मे रोजी शेवटची मोठी वाढ झाली होती त्यानंतर दर काही प्रमाणात स्थिर आहेत..Old Pension Scheme News: OPS वर सरकारचा मोठा निर्णय! आता या कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुनी पेन्शन.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.89 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.Low Cost Loan: लोन पाहिजे? मग PPF खात्यावर मिळवा स्वस्तात कर्ज! किती रक्कम मिळते? व्याजदर किती? जाणून घ्या संपूर्ण नियम.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.