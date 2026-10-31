Petrol Diesel Tax: पेट्रोल-डिझेलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! 31 ऑक्टोबरपासून डिझेलवरील टॅक्स वाढवला; पेट्रोल-डिझेल आता कितीला?

ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये बदल केला असून पुढील 15 दिवसांसाठी डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) म्हणजेच विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील कर वाढवला आहे. तर दुसरीकडे, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर पूर्णपणे रद्द करून शून्य केला आहे. .टॅक्स 3 रुपयांनी वाढला नव्या निर्णयानुसार, विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील कर प्रतिलिटर 10.50 रुपयांवरून 11 रुपये करण्यात आला आहे. तर डिझेलच्या निर्यातीवरील स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटी आणि रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस मिळून एकूण करात 3 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हा कर प्रतिलिटर 11.50 रुपये झाला आहे.दुसरीकडे, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर प्रतिलिटर 2.50 रुपयांवरून शून्य करण्यात आला आहे. हे नवीन बदल अर्थ मंत्रालयाने जारी केले असून 31 ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये काही बदल झाला आहे का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. या निर्णयाचा सध्या तरी कोणताही परिणाम देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर झालेला दिसून येत नाही. ताज्या अपडेटनुसार महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत..महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.विंडफॉल टॅक्स लावण्यामागचं कारण काय?पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम उत्पादनांची विक्री करणाऱ्या निर्यातदार कंपन्यांना अधिक नफा मिळण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांनी देशांतर्गत विक्रीऐवजी निर्यातीला प्राधान्य देऊ नये आणि देशात इंधनाचा पुरेसा पुरवठा राहावा, यासाठी सरकारने विंडफॉल टॅक्स वाढवला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.