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Petrol Diesel Tax: पेट्रोल-डिझेलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! 31 ऑक्टोबरपासून डिझेलवरील टॅक्स वाढवला; पेट्रोल-डिझेल आता कितीला?

Diesel Tax Increased, Petrol Export Tax Reduced: केंद्र सरकारने 31 ऑक्टोबरपासून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवरील करात बदल केला आहे. या निर्णयानंतर देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये काय बदल झाला? मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह देशातील प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल-डिझेलचे दर जाणून घ्या.
Petrol Diesel Tax: Big Decision by Central Government! Diesel Export Tax Hiked from October 31, Check Latest Petrol and Diesel Prices

Petrol Diesel Tax: Big Decision by Central Government! Diesel Export Tax Hiked from October 31, Check Latest Petrol and Diesel Prices

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये बदल केला असून पुढील 15 दिवसांसाठी डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) म्हणजेच विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील कर वाढवला आहे. तर दुसरीकडे, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर पूर्णपणे रद्द करून शून्य केला आहे.

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