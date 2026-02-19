Provident Fund: तुम्ही सॅलरी अकाउंट बदललं? ‘हे’ काम नाही केलं तर PF चे पैसे अडकू शकतात!

Salary Account Change Impact On PF: तुम्ही तुमचे सॅलरी बँक अकाउंट बदलले आहे का? जर बदलले असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सॅलरी अकाउंट बदलणे हे अनेकदा साधे ऑफिसचे काम वाटते फक्त काही क्लिक अपडेट, नवीन डेबिट कार्ड आणि काम पूर्ण. पण ही इतकी छोटी गोष्ट नाही. कारण यामुळे तुमच्या पीएफ खात्याशी संबंधित अडचणी निर्माण होऊ शकतात, ज्याची कल्पनाही तुम्ही केली नसेल. चला तर मग, यामुळे नेमक्या कोणत्या समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि त्यावर उपाय काय आहेत ते समजून घेऊया..EPFO मध्ये नवीन खाते अपडेट करणे गरजेचेतुम्ही नोकरी किंवा बँक बदलल्यानंतर जर नवीन बँक खाते EPFO मध्ये अपडेट केले नसेल, तर पीएफ काढताना अडथळे येऊ शकतात. बहुतेक लोकांना याची जाणीव तेव्हाच होते, जेव्हा त्यांना पीएफमधील पैशांची तातडीने गरज असते आणि पैसे काढताना अडचणी येतात..Gold Rate Today: सर्वसामान्यांची चिंता वाढली! सोनं-चांदीच्या भावात मोठी वाढ; पाहा आजचा ताजा भाव .बँक डिटेल आपोआप अपडेट होत नाहीपीएफ खात्यातील बँक तपशील आपोआप बदलत नाहीत. म्हणजेच, तुम्ही नोकरी किंवा बँक बदलल्यावर तुमचा नियोक्ता सॅलरी रेकॉर्ड अपडेट करू शकतो, पण पीएफ खाते स्वतंत्रपणे चालते. तुमच्या UAN शी जोडलेली बँक माहिती तुम्ही स्वतः अपडेट केल्याशिवाय बदलत नाही ही गोष्ट लक्षात ठेवा..क्लेम रद्द होण्याची शक्यताजर पीएफ खात्याशी जोडलेले बँक खाते बंद किंवा निष्क्रिय झाले असेल, तर पीएफ काढण्याचा दावा फेल होऊ शकतो. अशा वेळी पैसे परत जाऊ शकतात आणि तुम्हाला संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागू शकते. विशेषतः नोकरी सोडल्यानंतर किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत ही गोष्ट त्रासदायक ठरू शकते..या गोष्टींची खात्री कराEPFO Member E-Service पोर्टलवर UAN शी जोडलेले खाते तपासा.आधार आणि PAN तपशील पडताळलेले आहेत याची खात्री करा.ही माहिती बँक रेकॉर्डशी जुळते का ते तपासा.काही चूक आढळल्यास लगेच दुरुस्ती करा.अगदी छोटासा फरक असला तरी पैसे काढण्यात अडथळा येऊ शकतो..EPFO मध्ये बँक खाते कसे बदलावे?E-Service पोर्टलमध्ये लॉगिन करून “Manage” विभागात जा.KYC पर्याय निवडा.नवीन खाते क्रमांक आणि IFSC कोड भरा.आवश्यक असल्यास रद्द केलेल्या चेकचा स्पष्ट फोटो अपलोड करा.ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तुमची विनंती नियोक्त्याकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते. मंजुरीला वेळ लागल्यास HR किंवा सॅलरी विभागाशी संपर्क साधा, कारण नियोक्त्याच्या मंजुरीशिवाय बँक अपडेट पूर्ण होत नाही..हे का महत्त्वाचे आहे?चुकीच्या बँक तपशीलांमुळे तुमचा PF Withdrawal क्लेम नाकारला जाऊ शकतो. अशा वेळी पुन्हा अर्ज करावा लागतो आणि पैसे मिळण्यास उशीर होतो. त्यामुळे पैशांची तातडीची गरज असताना अडचण येऊ नये म्हणून आधीच माहिती अपडेट करून ठेवणे योग्य ठरते..Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले तब्बल 14.10 कोटी रुपये! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरने 6 वर्षांत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल.एकापेक्षा जास्त खाते जोडता येतात का?EPFO मध्ये एका UAN अंतर्गत एकावेळी फक्त एकच सक्रिय बँक खाते जोडता येते. तुमचा UAN संपूर्ण काळासाठी एकच राहतो. त्यामुळे नवीन नियोक्त्यासोबत सॅलरी खाते बदलल्यास त्याची माहिती UAN अंतर्गत अपडेट करणे आवश्यक असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.