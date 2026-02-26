Personal Finance

Provident Fund: PF धारकांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 31 लाख खातेधारकांना काही न करता मिळणार 11,000 कोटी; जाणून घ्या कधी?

EPFO Provident Fund Money : केंद्र सरकारने PF खातेधारकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यांचे अडकलेले पैसे सहजपणे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
PF Update: Big Relief for EPFO Members as ₹11,000 Crore to Be Credited Automatically

PF Update: Big Relief for EPFO Members as ₹11,000 Crore to Be Credited Automatically

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

EPFO 3.0 PF Account Money Transfer : कर्मचारी भविष्य निधी संस्था म्हणजेच EPFO च्या संदर्भात देशाच्या श्रम मंत्रालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता लाखों खातेदारांची अडचण दूर होणार आहे. अनेकदा नोकरी बदलल्यानंतर कर्मचारी जुनी पीएफ खाती विसरतात किंवा त्यातील पैसे काढण्याचा त्रास टाळतात. आता मात्र सरकारने पुढाकार घेत अशा निष्क्रिय खात्यांमधील 1,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी शिल्लक असलेली रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे सात लाखांहून अधिक खातेदारांना दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
EPFO
Modi Government
pf
Provident Fund
PF accounts

Related Stories

No stories found.