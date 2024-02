PM Kisan Yojana: देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; 'या' तारखेला खात्यात येणार दोन हजार रुपये

लाभार्थ्यांची यादी कशी तपासायची-

1. PM-Kisan pmkisan.gov.in च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या

2. होमपेजवर 'फार्मर्स कॉर्नर' निवडा.

3. यानंतर 'लाभार्थी स्टेटस' वर क्लिक करा.

4. यानंतर तुम्ही ड्रॉप-डाउन मेनूमधून राज्य, जिल्हा, ब्लॉक किंवा गाव निवडू शकता.

5. यानंतर स्थिती जाणून घेण्यासाठी 'Get Report' वर क्लिक करा.

(Know How to Check Beneficiary List)