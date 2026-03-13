PM kisan 22nd Installment : पंतप्रधान मोदी आज 'पीएम किसान' चा २२ वा हप्ता जारी करणार; तुमच्या खात्यात पैसे येणार की नाही? असं चेक करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आसाममधील गुवाहाटी येथून 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी'योजनेचा २२ वा हप्ता जारी करतील. ही रक्कम 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल. .ईकेवायसी पूर्ण असेल तर तुम्ही आधी पीएम किसान सन्मान निधीच्या https://pmkisan.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या आणि 'Beneficiary List' वर टॅप करा..PM KISAN 22nd Installment : महाराष्ट्रातील १.७० लाख शेतकऱ्यांना मोठा झटका, एका चुकीमुळे थांबला २००० रुपयांचा हप्ता; नेमकं काय घडलं ?.यानंतर 'Beneficiary List' या शीर्षकाचे एक नवीन पेज उघडेल. येथे, तुमचे राज्य, जिल्हा आणि तालुका निवडा. त्यानंतर, तुमचा गट (Block) आणि गाव निवडा. त्यानंतर, 'Get Report' वर टॅप करा. संपूर्ण गावाची ताजी यादी तुमच्यासमोर प्रदर्शित होईल. ज्या व्यक्तीचे नाव या यादीत समाविष्ट असेल, त्या व्यक्तीच्या खात्यात १३ मार्च रोजी ₹२,००० ची रक्कम जमा केली जाईल. .हप्त्यांवर एक दृष्टिक्षेपया योजनेचा २१ वा हप्ता १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तामिळनाडूतील कोईम्बतूर येथून जारी करण्यात आला होता. त्यावेळी, ९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आणि ₹१८,००० कोटींहून अधिक रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. यापूर्वी, ऑगस्ट २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या २० व्या हप्त्याचा लाभ ९.८ कोटी शेतकऱ्यांना मिळाला होता; ज्यामध्ये २.४ कोटी महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होता. ही योजना शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठा (inputs) खरेदी करण्यास, पिकांची योग्य निगा राखण्यास आणि अनौपचारिक कर्जावरील (सावकारी कर्जावरील) त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करते. .'किसान सन्मान' योजना झाली डिजिटलगेल्या काही वर्षांत, नोंदणी आणि पडताळणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी या योजनेने आपली डिजिटल पायाभूत सुविधा लक्षणीयरीत्या बळकट केली आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'PM-Kisan' मोबाईल ॲपमुळे शेतकऱ्यांना स्वतःची नोंदणी करणे, आपल्या हप्त्यांची स्थिती तपासणे आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य झाले आहे. नुकतेच २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, या योजनेच्या कामकाजाला सात वर्षे पूर्ण झाली; या महत्त्वपूर्ण टप्प्याची माहिती 'PM-Kisan' च्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलद्वारे शेअर करण्यात आली. .'पीएम किसान सन्मान निधी' योजना नेमकी कशी आहे?फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेली 'पीएम किसान' योजना, देशभरातील अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवते. या योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना दरवर्षी ₹६,००० ची रक्कम मिळते, जी प्रत्येकी ₹२,००० च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.