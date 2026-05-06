PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजनेबाबत केंद्र सरकारची मोठी अपडेट; जाणून घ्या २,००० रुपये कधी मिळणार?

PM Kisan 23 Installment: केंद्र सरकारने देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने पीएम किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) योजना सुरू केलेली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून २२ हप्त्यांचा लाभ मिळाला आहे. देशभरातील लाखो शेतकरी आता २३ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक मोठी माहिती प्रसिद्ध केली आहे. चला जाणून घेऊया की सरकारने अधिकृत पीएम किसान हँडलवर काय म्हटले आहे..सरकारची मोठी माहिती पीएम किसानच्या अधिकृत हँडलवरील माहितीनुसार, पीएम किसान योजनेअंतर्गत सरकारने आतापर्यंत तब्बल ४.२८ लाख कोटींहून अधिक आर्थिक मदत २२ हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ देशभरातील २.१७ कोटींहून अधिक महिला लाभार्थ्यांनाही झाला आहे. आतापर्यंत केवळ महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात १.१० लाख कोटींहून अधिक रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात आली आहे..पीएम किसान किती पैसे मिळतात? पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत - शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये मिळतात. ही रक्कम हप्त्यांमध्ये दिली जाते' प्रत्येक हप्ता २,००० रुपयांचा असतो.दरवर्षी एकूण तीन हप्ते दिले जातात.आर्थिक वर्ष १ एप्रिल रोजी सुरू होते. पहिला हप्ता आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून चार महिन्यांच्या आत दिला जातो.त्यानंतरचा दोन्ही हप्ते दर चार महिन्यांनी दिले जातात. .२३ वा हप्ता कधी येणार?किसान योजनेचे हप्ते वितरित करण्याच्या काही दिवस आधी सरकार अधिकृत तारीख जाहीर करते. ही माहिती पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सोशल मीडिया हँडलद्वारे दिली जाते. पीएम किसान योजनेचा २२ वा हप्ता १३ मार्च रोजी दिला गेला आहे. त्यामुळे आता योजनेचा २३ वा हप्ता जुलैमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही..या गोष्टी झाल्या नसतील तर पैसे अडकतीलई-केवायसी - ज्या शेतकरी बांधवांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे, त्यांनी जवळच्या सीएससी केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक किंवा चेहरा स्कॅन करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच, गावच्या सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत 'फिनो' ॲपच्या मदतीनेही ई-केवायसी करता येईल.लँड सीडिंग - ज्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी पोर्टलवर अद्ययावत नाहीत (लँड सीडिंग), त्यांनी संबंधित तहसील कार्यालयात जाऊन आपले भूमिअभिलेख आणि कागदपत्रे सादर करून नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात.आधार सीडिंग : बँक खाते आधारशी लिंक नसलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित बँकेत जाऊन आधार सीडिंग करून घेणे आवश्यक आहे. .असे तपासा आपल्या अर्जाची स्थितीया योजनेसाठी पात्र शेतकरी त्यांच्या अर्जाची स्थिती घरबसल्या ऑनलाइन सहजपणे तपासू शकतात. यासाठी - अधिकृत पीएम किसान वेबसाइटवर जा.Farmers Corner मध्ये Know Your Status या पर्यायावर क्लिक करा.तेथे आपला नोंदणी क्रमांक टाका आणि कॅप्चा भरा. त्यानंतर शेतकरी त्यांचे ई-केवायसी, जमिनीची नोंदणी आणि आधार बँक नोंदणी पूर्ण झाली आहे की नाही हे तपासू शकतात.