PM Mudra Yojana : केंद्र सरकारची मोठी घोषणा! मुद्रा योजनेत मोठा बदल, विना हमी २० लाखांचं कर्ज मिळणार; २०३१ पर्यंत मुदतवाढ

PM Mudra Yojana and Stand-Up India Extended Till 2031 : लघुउद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसह महिला आणि नवउद्योजकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान मुद्रा योजना (PMMY) आणि स्टँड-अप इंडिया योजनेला ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .केंद्र सरकारने मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज हमी निधीसाठी ५००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. या माध्यमातून आगामी पाच वर्षांत देशभरातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना सुमारे १२.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पुरेसे तारण नसल्याने अनेकदा बँका नवउद्योजकांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. मात्र, कर्ज हमी निधीमुळे वित्तीय संस्थांची जोखीम कमी होणार असल्याने छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज मिळणे अधिक सोपे होईल..Crime News : मुद्रा कर्जाच्या नावाखाली बागलाणमधील १३५ महिलांना गंडा; सात महिन्यांपासून फरार आरोपीला बेड्या.सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुद्रा योजनेअंतर्गत ६०.६ कोटींहून अधिक कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, त्यांची एकूण रक्कम ४३.४४ लाख कोटी रुपये असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ दुकानदार, छोटे व्यावसायिक, सेवा क्षेत्रातील उद्योजक तसेच घरगुती व्यवसाय करणाऱ्यांना मिळत आहे. २०२६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेमुळे अनेकांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे..स्टँड-अप इंडिया योजनेतही मोठी संधीमहिला तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील नवउद्योजकांसाठी असलेल्या स्टँड-अप इंडिया योजनेलाही ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेतून आगामी पाच वर्षांत अडीच लाख नवउद्योजकांना १० लाख ते १कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.