Personal Finance

PM Mudra Yojana : केंद्र सरकारची मोठी घोषणा! मुद्रा योजनेत मोठा बदल, विना हमी २० लाखांचं कर्ज मिळणार; २०३१ पर्यंत मुदतवाढ

Stand-Up India : मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज हमी निधीसाठी ५००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीमुळे पुढील पाच वर्षांत सुमारे १२.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
PM Mudra Yojana

PM Mudra Yojana and Stand-Up India Extended Till 2031

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

PM Mudra Yojana and Stand-Up India Extended Till 2031 : लघुउद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसह महिला आणि नवउद्योजकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान मुद्रा योजना (PMMY) आणि स्टँड-अप इंडिया योजनेला ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.

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loan disbursement in Maharashtra