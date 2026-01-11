PM Vishwakarma Yojana : सरकारी योजनेत व्यवसायासाठी मोफत प्रशिक्षण अन् स्वस्तात कर्ज मिळवण्याची संधी, कोणाला मिळेल लाभ? जाणून घ्या

PM Vishwakarma Yojana: देशातील केंद्र आणि राज्य सरकारे लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अनेक योजना राबवतात. त्यापैकी एक म्हणजे केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये सुरू केलेली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना. पारंपारिक व्यवसायांमध्ये करत असलेल्या लोकांना नवीन ओळख, नवीन कौशल्ये आणि आर्थिक आधार प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे..आज,मोठ्या संख्येने कारागीर आणि कामगार या योजनेत सामील होत आहेत आणि प्रशिक्षण, साधने आणि परवडणाऱ्या कर्जाचा लाभ घेत आहेत. जर तुम्हालाही तुमचा स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा तुमचा सध्याचा व्यवसाय वाढवायचा असेल तर ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकार कमी व्याजदराने ३ लाखांपर्यंत कर्ज देते..या योजनेचे फायदे काय आहेत?पीएम विश्वकर्मा योजना केवळ कर्जापुरती मर्यादित नाही. लाभार्थ्यांना सुरुवातीला त्यांच्या कामाशी संबंधित प्रगत प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे त्यांचे कौशल्य आणि गुणवत्ता दोन्ही सुधारते. प्रशिक्षण कालावधी दरम्यान, सरकार दररोज ५०० रुपयांचा स्टायपेंड देखील देते, जेणेकरून त्यांना शिकताना कोणत्याही उत्पन्नाच्या अडचणी येऊ नयेत. .याव्यतिरिक्त आवश्यक साधने खरेदी करण्यासाठी १५,००० रुपयांपर्यंतची टूलकिट मदत देखील उपलब्ध आहे. कर्जाबाबत पहिल्या टप्प्यात १ लाख पर्यंतचे कर्ज दिले जाते, जे १८ महिन्यांच्या आत परत करावे लागते. वेळेवर परतफेड केल्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात २ लाखापर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज ३० महिन्यांसाठी मिळू शकते. हे एकूण ३ लाख पर्यंत आहे..Govt Loan: फक्त आधार कार्डवर मिळणार 90 हजारांचे कर्ज; तेही गॅरंटीशिवाय, सरकारने वाढवली योजनेची मुदत.तीन लाखांपर्यंचे कर्ज कोणाला मिळू शकते?पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत, फक्त पारंपारिक व्यवसाय करत असलेल्यां लोकांना कर्ज उपलब्ध आहे जे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छितात किंवा वाढवू इच्छितात. या योजनेत १८ व्यवसायांचा समावेश आहे. यामध्ये मासेमारीचे जाळे बनवणारे, हातोडा आणि टूलकिट बनवणारे, कुलूप बनवणारे, गवंडी, टोपली, चटई आणि झाडू बनवणारे, बाहुली आणि खेळणी बनवणारे, नाव्ही, दगडकाम करणारे, शिल्पकार, मोची आणि मोती बनवणारे, धोबी, शिंपी, लोहार, बोट बांधणारे आणि माळा बनवणारे यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत कर्ज अंदाजे ५ टक्के व्याजदराने दिले जाते. जर तुम्ही यापैकी कोणत्याही व्यवसायात असाल आणि आवश्यक पात्रता निकष पूर्ण करत असाल तर तुम्ही अर्ज करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.