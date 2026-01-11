Personal Finance

PM Vishwakarma Yojana : सरकारी योजनेत व्यवसायासाठी मोफत प्रशिक्षण अन् स्वस्तात कर्ज मिळवण्याची संधी, कोणाला मिळेल लाभ? जाणून घ्या

Government Loan Scheme : कामासाठी आवश्यक साधने खरेदीसाठी १५,००० रुपयांपर्यंत टूलकिट मदत मिळते. पहिल्या टप्प्यात ₹१ लाख आणि दुसऱ्या टप्प्यात २ लाख असे एकूण ३ लाखांचे कर्ज मिळते. कर्ज फक्त ५% व्याजदराने दिले जाते, जे परवडणारे आहे.
Traditional artisans receiving skill training and financial assistance under PM Vishwakarma Yojana to strengthen small businesses.

Yashwant Kshirsagar
PM Vishwakarma Yojana: देशातील केंद्र आणि राज्य सरकारे लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अनेक योजना राबवतात. त्यापैकी एक म्हणजे केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये सुरू केलेली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना. पारंपारिक व्यवसायांमध्ये करत असलेल्या लोकांना नवीन ओळख, नवीन कौशल्ये आणि आर्थिक आधार प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

