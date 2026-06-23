PMFBY Scheme: एल निनोचा इशारा! अवकाळी पाऊस असो वा दुष्काळ; शेतकऱ्यांना लाखोंची नुकसान भरपाई देतो हा विमा

Crop insurance for Farmers: भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशातील करोडो शेतकरी शेतीतील उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. मात्र, जर कधी नैसर्गिक आपत्ती आली तर मात्र शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी व्हावे लागते. अशा परिस्थितीत, प्रधानमंत्री यंदाशेतकऱ्यांसाठी एक आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून ओळखले जाते. कारण ही योजना पीक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवते..या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या रब्बी आणि खरीप पिकांचा विमा काढता येतो. विशेष म्हणजे, या योजनेअंतर्गत खरीप पिकांचा विमा केवळ 2% प्रीमियमवर उतरवला जातो. यात उर्वरित प्रीमियम सरकार भरते. यामुळे शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी दरात या योजनेचा लाभ घेता येतो. आतापर्यंत देशभरातील शेतकऱ्यांना करोडो रुपयांची नुकसान भरपाई या विमा योजनेतून मिळाली आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: 23 जून रोजी देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?.एल निनोचा प्रभाव यंदा हवामान विभागाने एल निनोच्या प्रभावाबाबत इशारा दिला असून त्याचा परिणाम पावसावर होऊन त्यामुळे शेती उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अल नीनोमुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती, कमी पाऊस, तसेच कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते.गेल्या काही काळापासून शेतकरी कधी अवकाळी पाऊस तर कधी मान्सूनमधील अनिश्चिततेमुळे अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे यंदा ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पिकांचा विमा काढला आहे, त्यांना आर्थिक नुकसानाची भरपाई मिळू शकते..विमा हप्ता किती?प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अतिशय कमी प्रीमियम भरावा लागतो. खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या 2 टक्के, रब्बी पिकांसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांसाठी जास्तीत जास्त 5 टक्के प्रीमियम भरावा लागतो. तर उर्वरित सगळी रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात दिली जाते.देशातील अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून विमा कंपन्या, बँका आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सेवा पुरवल्या जात आहेत..72 तासांत माहिती देणे आवश्यकनैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, भूस्खलन किंवा यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी तात्काळ संबंधित विमा कंपनी, बँक किंवा कृषी विभागाला माहिती देणे आवश्यक आहे.महत्त्वाची बाब म्हणजे नुकसान झाल्यानंतर 72 तासांच्या आत लेखी स्वरूपात तक्रार किंवा माहिती नोंदवणे बंधनकारक आहे. यामुळे नुकसानाचे पंचनामे आणि पुढील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊ शकते..शेतकऱ्यांची चूकअनेक शेतकरी सर्वेक्षण पथक गावात आल्यानंतरच नुकसानाची माहिती देतात. मात्र ही मोठी चूक ठरू शकते. कारण नियोजित कालावधीत म्हणजेच 72 तासांच्या आत नुकसानाची नोंद झाली नाही, तर विमा दावा फेटाळला जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नुकसान होताच त्वरित माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे..Gold Rate Today: महिन्याभरात सोनं तब्बल 14 हजारांनी स्वस्त! चांदीतही मोठी घसरण; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे ताजे भाव.पीक विमा योजनेसाठी अर्ज कसा कराल?शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या pmfby.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तसेच PMFBY AIDE मोबाईल अॅपद्वारे घरबसल्या नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध आहे. याशिवाय जवळच्या सेतु केंद्रातूनही या योजनेसाठी अर्ज करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.