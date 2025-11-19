Post Office : तुम्हाला वर्षभरात लखपति बनवू शकते पोस्टाची ही स्कीम! थोडीशी गुंतवणूक करून झटपट व्हाल श्रीमंत?

POMIS Benefits : सोशल मीडियावर आणि WhatsApp वर एकच बातमी फिरतेय.. “पोस्ट ऑफिसच्या योजनेत 9 लाख गुंतवा, एका वर्षात करोडपती व्हा!” लोकं उत्साहाने ही बातमी शेअर करतायत. पण प्रत्यक्षात ही योजना काय आहे आणि करोडपती होणं खरंच शक्य आहे का? चला, सत्य या पोस्ट मागील सत्य जाणून घेऊया..ही जादूची योजना म्हणजे पोस्ट ऑफिसची मंथली इनकम स्कीम (POMIS). ही एक सुरक्षित, सरकारची हमी असलेली बचत योजना आहे, ज्यात तुम्हाला दरमहा निश्चित उत्पन्न मिळतं. सध्याचं व्याजदर 7.4% (ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025) आहे (आधी 7.5% होतं, आता थोडा कमी झाला आहे).योजना कशी काम करते?एकट्याच्या नावावर जास्तीत जास्त 9 लाख तर संयुक्त खात्यात 15 लाख रुपये गुंतवता येतात.गुंतवलेली रक्कम 5 वर्षांसाठी लॉक राहते.दरमहा व्याज थेट बँक खात्यात जमा होतं.उदाहरण: तुम्ही 9 लाख रुपये एकरकमी गुंतवले तर सध्याच्या 7.4% दराने वर्षाला साधारण 66600 रुपये व्याज मिळेल.म्हणजे दरमहा सुमारे 5550 रुपये तुमच्या खात्यात येत राहतील (कर कपातपूर्वी)..Oppo New Mobile : ओप्पोचा ब्रँड मोबाईल भारतात लॉन्च! पण Oppo Find X9 5G की OnePlus 15 5G..कोणता आहे बेस्ट? पाहा संपूर्ण Review.उदाहरण: तुम्ही 9 लाख रुपये एकरकमी गुंतवले तरसध्याच्या 7.4% दराने वर्षाला साधारण 66600 रुपये व्याज मिळेल.म्हणजे दरमहा सुमारे 5550 रुपये तुमच्या खात्यात येत राहतील (कर कपातपूर्वी)..Viral News : ऑफिसमध्ये मॅनेजर बनायचा हिटलर! सुट्टी-वर्क फ्रॉम होमवर विचारायचा शंभर प्रश्न; वैतागून तरुणाने केला धक्कादायक प्रकार.मग करोडपती concept कुठून आली?या बातम्या चुकीच्या आणि अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत. 9 लाख गुंतवून एका वर्षात 1 कोटी होणं अशक्य आहे.खरं तर9 लाख + एका वर्षाचं व्याज = फक्त 9.66 लाख (सध्याच्या दराने).करोडपती होण्यासाठी तुम्हाला सुमारे 13-14 वर्षे दरवर्षी 9 लाख गुंतवावे लागतील आणि व्याजही पुन्हा गुंतवावे लागेल म्हणजे कंपाउंडिंग, तरीही एका वर्षात नाही.POMIS ही मासिक पगारासारखे उत्पन्न हवे असलेल्या निवृत्त व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक किंवा स्थिर उत्पन्नाची हमी हवी असलेल्यांसाठी उत्तम योजना आहे. जोखीम शून्य, सरकारची हमी आणि दरमहा पैसे येणे ही तिची खरी ताकद आहे. पण “एक वर्षात करोडपती” ही पूर्णपणे खोटी आणि फसवी माहिती आहे..Horoscope Prediction : 2 दिवसांत पलटू शकतं 'या' 3 राशींचं नशीब; 12 वर्षानंतर कर्क राशीत बनतोय पावरफुल राजयोग, मोठं काहीतर घडणार!.FAQsWhat is Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)?पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) म्हणजे काय?ही भारत सरकारची 5 वर्षांची सुरक्षित गुंतवणूक योजना आहे ज्यात तुम्ही एकरकमी रक्कम गुंतवता आणि दरमहा निश्चित व्याज मिळतं.How much maximum amount can be invested in POMIS?POMIS मध्ये किती जास्तीत जास्त रक्कम गुंतवता येते?एकट्या व्यक्तीला 9 लाख तर संयुक्त खात्यात 15 लाख रुपये गुंतवता येतात.What is the current interest rate of POMIS?POMIS चा सध्याचा व्याजदर किती आहे?ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 साठी व्याजदर 7.4 टक्के वार्षिक आहे.If I invest 9 lakh, how much will I get monthly?9 लाख गुंतवले तर दरमहा किती रुपये मिळतील?सध्याच्या 7.4% दराने दरमहा सुमारे 5550 रुपये (कर कपातपूर्वी) मिळतात.Can I become a crorepati in one year with this scheme?या योजनेत एका वर्षात करोडपती होता येते का?नाही, ही बातमी 100% खोटी आहे. 9 लाख गुंतवून एका वर्षात फक्त 66-67 हजार व्याज मिळेल, करोडपती होणं अशक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.