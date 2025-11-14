Investment : दरमहा फक्त ₹5000 गुंतवा… आणि रिटर्नमध्ये मिळवा तब्बल 26 लाख; हा आहे सुरक्षित गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्याय!

Public Provident Fund Scheme : भारतामध्ये शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, सोनं-चांदी यांसारखे उच्च परतावा देणारे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. पण यांमध्ये हमखास रिटर्न मिळेलच असे नाही त्यामुळे मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदार सुरक्षित आणि स्थिर परतावा देणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देतात. अशा सुरक्षित योजनांमध्ये सर्वात लोकप्रिय योजना म्हणजे पब्लिक प्रोव्हिडेंट (पीपीएफ). .पीपीएफ म्हणजे काय? पीपीएफ ही भारत सरकारची दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना असून यात तुमची गुंतवणूक सुरक्षित राहते. या योजनेवर सध्या 7.1% वार्षिक व्याज मिळते, ज्यात सरकार दर तीन महिन्यांनी बदल करू शकते.या योजनेची मुदत 15 वर्षे असते, परंतु हवी असल्यास तुम्ही ही मुदत 5 वर्षांच्या टप्प्यांमध्ये वाढवू शकता. या योजनेतील सर्वात मोठा फायदा म्हणजे व्याज आणि मॅच्युरिटी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त आहे..Mutual Fund : गेल्या 5 वर्षांत 20% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारे टॉप लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंड; पहा किती रिटर्न दिला!.दरमहा 5000 रुपये गुंतवल्यास लाखोंचा रिटर्न समजा, तुम्ही PPF मध्ये दरमहा 5000 रुपये गुंतवले, तर वर्षाला तुमची एकूण गुंतवणूक 60,000 रुपये होते. अशाप्रकारे 15 वर्षांत एकूण 9,00,000 रुपयांची गुंतवणूक होते.7.1% व्याजदर आणि चक्रवाढ व्याजाची बेरीज केल्यास 15 वर्षांनी तुमची गुंतवणूक अंदाजे 16,27,284 रुपये होतो. यात तुमची मूळ गुंतवणूक 9 लाख आणि रिटर्न सुमारे 7,27,284 रुपये असतो, जो चांगलाच मोठा नफा मानला जातो..PPF चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्ही ही योजना 15 वर्षांनंतरही आणखी 5 वर्षे वाढवू शकता. जर 20 वर्षांचा विचार केला तर तुमची एकूण गुंतवणूक 12,00,000 रुपये होते. यात व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यांची बेरीज केल्यास एकूण निधी 26.63 लाख रुपयांपर्यंत वाढतो. म्हणजे केवळ 5000 रुपयांची तुमची मासिक बचत भविष्यात मोठ्या संपत्तीत रूपांतरित होते..Gold Silver Rate : सोन्याचे भाव 8 लाखांच्या वर जाणार! चांदीही 3 लाखांवर? रॉबर्ट कियोसाकी यांची खळबळजनक भविष्यवाणी.पीपीएफ कोणासाठी योग्य?PPF ही योजना सर्व वर्गातील लोकांसाठी उत्तम पर्याय आहे. पगारदार असो, स्वयंरोजगार करणारे असोत किंवा घरगुती महिला दरमहा काही हजार रुपये गुंतवून कोणीही भविष्यासाठी सुरक्षित निधी यातून मिळवू शकतो. या योजनेत सरकारी हमी, करसवलत आणि सुरक्षित परतावा मिळत असल्याने पीपीएफ हे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक सर्वोत्तम पर्याय मनाला जातो. Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.