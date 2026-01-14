Personal Finance

PMJJBY : सरकार देत आहे फक्त ४३६ रुपयात २ लाखांचा विमा, पण कोणाला मिळतो लाभ ? जाणून घ्या

Government Insurance scheme : १८ ते ५० वयोगटातील बँक/पोस्ट ऑफिस खातेधारक नागरिक पात्र आहेत. कोणतीही वैद्यकीय तपासणी आवश्यक नाही, ऑटो-डेबिटद्वारे प्रीमियम कापला जातो. दरवर्षी नूतनीकरण करून ५५ वर्षांपर्यंत विमा संरक्षण सुरू ठेवता येते.
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana offers ₹2 lakh life insurance coverage at an affordable annual premium of just ₹436 for eligible Indian citizens.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

आजकाल प्रत्येकासाठी आर्थिक सुरक्षा आवश्यक बनली आहे. कारण कोणाचे काय होऊ शकते हे आपल्याला कधीच सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत, कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी आयुर्विमा हा एक महत्त्वाचा आधार बनतो. केंद्र सरकारने सामान्य लोकांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजना अतिशय कमी प्रीमियमवर भरीव विमा संरक्षण प्रदान करतात. तर, फक्त ४३६ रुपयांमध्ये तुम्ही २ लाख रुपयांचा विमा कसा मिळवू शकता आणि त्याचा फायदा कोणाला होतो ते आपण जाणून घेऊया.

