PMJJBY : सरकार देत आहे फक्त ४३६ रुपयात २ लाखांचा विमा, पण कोणाला मिळतो लाभ ? जाणून घ्या

आजकाल प्रत्येकासाठी आर्थिक सुरक्षा आवश्यक बनली आहे. कारण कोणाचे काय होऊ शकते हे आपल्याला कधीच सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत, कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी आयुर्विमा हा एक महत्त्वाचा आधार बनतो. केंद्र सरकारने सामान्य लोकांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजना अतिशय कमी प्रीमियमवर भरीव विमा संरक्षण प्रदान करतात. तर, फक्त ४३६ रुपयांमध्ये तुम्ही २ लाख रुपयांचा विमा कसा मिळवू शकता आणि त्याचा फायदा कोणाला होतो ते आपण जाणून घेऊया. .प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे फायदेप्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना ही एक वर्षाची मुदतीची जीवन विमा योजना आहे. ही योजना दरवर्षी १ जून ते ३१ मे पर्यंत चालते आणि दरवर्षी तिचे नूतनीकरण करता येते. एलआयसी आणि इतर जीवन विमा कंपन्यांद्वारे बँका आणि पोस्ट ऑफिसद्वारे ती प्रशासित केली जाते. या योजनेअंतर्गत, जर पॉलिसीधारकाचा कोणत्याही कारणास्तव मृत्यू झाला तर त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला २ लाख रुपयांचा विमा लाभ दिला जातो. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मृत्यूचे कारण काहीही असो, तो आजार असो, अपघात असो किंवा नैसर्गिक आपत्ती असो, विमा रक्कम उपलब्ध आहे. कोणत्याही वैद्यकीय चाचण्यांची आवश्यकता नाही; फक्त बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खाते असणे आवश्यक आहे. .Post Office Scheme : दररोज फक्त 333 रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल 17 लाख! सरकारी भरवशाची पोस्ट ऑफिसची झकास योजना एकदा बघाच.या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते?१८ ते ५० वयोगटातील भारतीय नागरिक या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. बचत बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खाते असलेले लोक अर्ज करू शकतात. अनिवासी भारतीयांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल, जर त्यांचे बँक खाते भारतात असेल. पण दाव्याची रक्कम फक्त रुपयांमध्ये भरली जाते. एखादी व्यक्ती फक्त एकाच खात्यासह या योजनेत सामील होऊ शकते. जर कोणी ५० वर्षांच्या आधी या योजनेत सामील झाला तर तो दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करून ५५ वर्षांच्या वयापर्यंत कव्हरेज सुरू ठेवू शकतो. .प्रीमियम किती आहे?प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा वार्षिक प्रीमियम फक्त ४३६ रुपये आहे. ही रक्कम ऑटो-डेबिटद्वारे बँक खात्यातून कापली जाते. पण, जर एखादी व्यक्ती योजनेत मध्यभागी सामील झाली तर प्रीमियम कमी होतो. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही जून ते ऑगस्ट दरम्यान सामील झालात तर तुम्हाला पूर्ण ४३६ रुपये भरावे लागतील, तर सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान ३४२ रुपये, डिसेंबर ते फेब्रुवारी पर्यंत २२८ आणि मार्च ते मे पर्यंत ११४ रुपये. पण दरवर्षी नूतनीकरण केल्यास, ४३६ रुपयांचा संपूर्ण प्रीमियम आवश्यक आहे. हा प्रीमियम आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत करसवलत करण्यायोग्य आहे. नवीन पॉलिसी काढण्यासाठी किंवा पुन्हा सामील होण्यासाठी ३० दिवसांचा लीन कालावधी आहे..पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेसाठी अर्ज करणे सोपे आहे. तुम्ही ३१ मे पूर्वी बँक शाखा, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट बँकिंग किंवा मोबाइल अॅपद्वारे अर्ज करू शकता. यासाठी ऑटो-डेबिट अधिकृत करणे आणि आधार सारखी मूलभूत केवायसी माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. तुम्ही अनेक बँक पल्समधील ई-सेवा किंवा सामाजिक सुरक्षा योजना विभागात जाऊन देखील पीएमजेजेबीवायसाठी अर्ज करू शकता.