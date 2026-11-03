Personal Finance

Pune News: दिवाळीला घरी जाण्याचं स्वप्न महागलं? खासगी ट्रॅव्हल्सच्या मनमानी दरांनी प्रवासी हैराण, जास्त भाडं मागत असतील तर इथे करा तक्रार!

Pune RTO Takes Action Against Private Travels Overcharging: दिवाळीसाठी पुण्यातून गावी जाण्याचा प्लॅन करताय? खासगी ट्रॅव्हल्सकडून जादा भाड्याची आकारणी होत असेल तर आता तक्रार करता येणार आहे. जाणून घ्या खासगी बसच्या भाड्याचे नियम आणि तक्रार करण्याची प्रक्रिया.
DIWALI TRAVEL UPDATE

Private Bus Operators Charging Extra Fares During Diwali? Here's Where to Complain

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Where to complain against overcharging in Pune: दिवाळीसाठी आता पुण्यातून घरी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भरारी पथकाने प्रवाशांकडून जास्तीच्या दराची आकारणी करणाऱ्या ट्रॅव्हल्सवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. ताज्या माहितीनुसार, भरारी पथकाने गेल्या काही दिवसांत 250 ट्रॅव्हल्सची तपासणी केली. यात 20 ट्रॅव्हल्सचालकांवर दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Travel
pune
rto
Diwali
latest RTO updates
travel ticket scams