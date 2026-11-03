Pune News: दिवाळीला घरी जाण्याचं स्वप्न महागलं? खासगी ट्रॅव्हल्सच्या मनमानी दरांनी प्रवासी हैराण, जास्त भाडं मागत असतील तर इथे करा तक्रार!

Where to complain against overcharging in Pune: दिवाळीसाठी आता पुण्यातून घरी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भरारी पथकाने प्रवाशांकडून जास्तीच्या दराची आकारणी करणाऱ्या ट्रॅव्हल्सवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. ताज्या माहितीनुसार, भरारी पथकाने गेल्या काही दिवसांत 250 ट्रॅव्हल्सची तपासणी केली. यात 20 ट्रॅव्हल्सचालकांवर दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात आली. .किती भाडं घेता येणार?राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) तिकीट दरापेक्षा जास्तीत जास्त 50 टक्के म्हणजेच दीडपट अधिक भाडे आकारण्याची मुभा खासगी कंत्राटी बसला आहे. मात्र, दिवाळीच्या काळात या नियमाला हरताळ फासत ट्रॅव्हल्सचालकांकडून मनमानी भाडेवाढ केली जात आहे. या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत परिवहन विभागाने पुण्यात 23 ऑक्टोबर ते 20 नोव्हेंबर या कालावधीत विशेष धडक मोहीम हाती घेतली आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! 2 महिन्यांत 27 हजारांनी स्वस्त; सोनं 1 लाखांवर येणार? ताजा भाव किती?.ॲप्सवरदेखील कारवाईत्यानुसार रोज विविध भागांत फिरून ट्रॅव्हल्सची तपासणी व कारवाई केली जात आहे. पुणे आरटीओ प्रशासन मोटार वाहन निरीक्षकांच्या माध्यमातून ट्रॅव्हल्सचालकांवर नजर ठेवून आहे, तर दुसरीकडे ट्रॅव्हल्सचे तिकीट बुकिंग करणाऱ्या विविध ॲप्सवरदेखील नजर ठेवली जात आहे. नियमापेक्षा जास्तीचे तिकीट दर आकारल्याचे आढळून आल्यास संबंधित ट्रॅव्हल्सचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. ट्रॅव्हल्सचालकांना मेमो देत त्यांच्याकडून मोठ्या रकमेचा दंडही वसूल केला जात आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रवाशांकडून नियमापेक्षा अधिक तिकीट आकारणे, फिटनेस, पीयूसी, विमा नसणे आदी कारणांचा देखील यात समावेश आहे..कुठे तक्रार करता येणार?कोणत्याही खासगी ट्रॅव्हल्सने जादा तिकीट दर मागितल्यास किंवा प्रवासात अडवणूक केल्यास प्रवाशांनी आपले नाव, मोबाइल क्रमांक आणि तिकिटाचा फोटो 8275330101 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर पाठवावा. संबंधित ट्रॅव्हल्सवर त्वरित कडक कारवाई केली जाईल अशी माहिती पुणे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले यांनी दिली आहे..FD Rates: सरकारी बँकेने FD वरील व्याजदर वाढवले; नवीन योजनाही सुरू! ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार इतकं व्याज, दिवाळीआधी गुंतवणुकीची संधी?.तपासणी कुठे?यासाठी आरटीओची रस्ता सुरक्षा पथके स्वारगेट, वाघेश्वर पार्किंग, हडपसर, बालेवाडी, मुंबई महामार्ग, येरवडा, चंदननगर, सातारा रस्ता, संगमवाडी पार्किंग आणि वाकडेवाडी या प्रमुख ठिकाणी रात्रंदिवस तपासणी करत आहेत. तसेच, पथकांकडून ट्रॅव्हल्सच्या बुकिंग कार्यालयांना अचानक भेटी देऊन ऑनलाइन आणि ऑफलाइन तिकिटांचे रेकॉर्डही तपासले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.