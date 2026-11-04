High Court: महागाई भत्ता रोखणे सरकारला भोवले; मुख्य सचिवांना १ लाखांचा दंड... आता निर्णय दिवाळीनंतर, DA कधी मिळणार?

पंजाब सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रलंबित महागाई भत्त्याचा (DA) प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यांची थकबाकी देण्यास विलंब होत असल्याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना अवमान नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्यावर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावत दहा दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..३ ऑगस्टच्या आदेशाचे पालन न केल्याने न्यायालय नाराजपीटीआयच्या वृत्तानुसार, मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला ३ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप का करण्यात आली नाही, असा सवाल केला. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने असा आरोप करण्यात आला की, सरकारने अद्याप महागाई भत्त्याची थकबाकी दिलेली नाही. त्याचबरोबर न्यायालयात आदेशाच्या पालनासंदर्भातील अहवालही सादर करण्यात आलेला नाही..या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा यांसारखे लाभ रोखण्यात आले असताना, सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लाभांबाबतही अशीच भूमिका का घेतली गेली नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.ज्येष्ठ वकील सनी सिंगला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३ ऑगस्टच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले..सोन्याच्या बाजारात मोठी उलथापालथ! सणासुदीतही ग्राहकांचा ठेंगा; धक्कादायक कारण काय? सहा वर्षांत पहिल्यांदाच....सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची पंजाब सरकारची तयारीदरम्यान, या प्रकरणात पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाला आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करण्यासाठी आवश्यक तयारी पूर्ण झाली असून, दिवाळीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकारने मोफत योजनांवर केला जाणारा खर्च थांबवावा, अशी मागणीही त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे..निवृत्त मुख्य अभियंत्यांनी दाखल केली अवमान याचिकापंजाब सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांना मिळणाऱ्या प्रलंबित महागाई भत्ता (DA) तसेच महागाई दिलासा (DR) थकबाकीशी हा संपूर्ण वाद संबंधित आहे. पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (PSPCL) निवृत्त मुख्य अभियंता निर्मल सिंग ढिल्लन यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचा आरोप करत अवमान याचिका दाखल केली होती.ऑक्टोबर महिन्यात न्यायमूर्ती हर्ष बुंगर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी सरकारवर महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा देण्याच्या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक विलंब करत असल्याचा आरोप केला होता..१७ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्षउच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना अवमान नोटीस बजावून दहा दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितल्यामुळे आता पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी मुख्य सचिवांना न्यायालयात आपले स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे.मात्र, पंजाब सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना प्रलंबित महागाई भत्ता व महागाई दिलासा यांची थकबाकी नेमकी कधी मिळणार, याबाबत अद्याप कोणतीही नवीन तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता १७ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे..8th Pay Commission: पगार 69 हजार होणार? 3.833 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी; आयोगाला 1 वर्ष पूर्ण, जाणून घ्या 5 मोठे अपडेट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.