Indian Railways Discount : तुम्हीही जर रेल्वेने प्रवास करत असाल तर बातमी तुमच्या फायद्याची आहे. रेल्वे मंत्रालयाने अनारक्षित तिकिटांवर सूट देण्याची घोषणा केली आहे. १४ जानेवारी २०२६ ते १४ जुलै २०२६ या कालावधीत रेलवन (Rail One) अॅपद्वारे ऑनलाईन तिकिट खरेदी करण्यावर आणि कोणत्याही डिजिटल माध्यमातून पेमेंट केल्यास प्रवाशांना ३% सूट मिळेल. सध्या ही सुविधा फक्त आर-वॉलेट वापरून तिकिट बुकिंग केल्यास कॅशबॅक स्वरूपात मिळत होती, पण आता ती सर्व डिजिटल पेमेंट्सवर मिळणार आहे. .याबाबत रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे माहिती प्रणाली केंद्र (CRIS) ला सॉफ्टवेअर प्रणालीत आवश्यक बदल करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. पत्रात म्हटले आहे की डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी, रेलवन अॅपवर सर्व डिजिटल पेमेंट माध्यमातून अनारक्षित तिकिट बुकिंग केल्यास ३% सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..ऑफरचा कालावधी रेल्वे मंत्रालयाने दिलेली ही ३ टक्के सूटची ऑफर १४ जानेवारी ते १४ जुलै २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहे. CRIS ला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की रेलवन अॅपवर 'आर-वॉलेट' द्वारे बुकिंग केल्यास मिळणारे सध्याचे तीन टक्के 'कॅशबॅक' कायम राहतील. .कोणाला फायदा मिळणार नाही?अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की ही ऑफर इतर कोणत्याही ऑनलाइन अनारक्षित तिकिट खरेदीच्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत, रेलवन अॅपवर अनारक्षित तिकिट खरेदी करून आर-वॉलेटद्वारे पेमेंट करणाऱ्या प्रवाशांना तीन टक्के कॅशबॅक मिळतो. मात्र, नवीन ऑफरमध्ये रेलवनवर अनारक्षित तिकिट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना सर्व डिजिटल पेमेंट माध्यमांवर तीन टक्के सूट मिळेल..RailOne App मध्ये मिळणाऱ्या सुविधा आरक्षित आणि अनारक्षित तिकिट बुकिंगप्लॅटफॉर्म तिकिट बुकिंगPNR स्टेटस तपासणीरेल्वे स्थानकावरील कोच पोझिशनची माहितीमालगाडी आणि पार्सल डिलिव्हरीची चौकशी.