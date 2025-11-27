Personal Finance

Credit Score : RBI चा क्रेडिट स्कोअर अपडेटबाबत मोठा निर्णय! आता लोन घेणं होईल अगदी सोपं

Credit Score RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट स्कोअर अपडेटिंग प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून देशातील सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोअर दर 7 दिवसांत अपडेट करणे बंधनकारक केले जाईल.
सकाळ डिजिटल टीम
RBI on Credit Score : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 1 एप्रिल 2026 पासून क्रेडिट स्कोअर अपडेट करण्याची वारंवारिता दर 7 दिवस (साप्ताहिक) करण्याचा प्रस्ताव ठरवला आहे. सध्या ही अपडेटिंग 15 दिवसांनी केली जाते. या बदलामुळे ग्राहकांनी केलेल्या पेमेंटनंतर क्रेडिट स्कोअर जलद सुधारेल आणि लोन मंजुरीसही फायदा होईल.

