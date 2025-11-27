Credit Score : RBI चा क्रेडिट स्कोअर अपडेटबाबत मोठा निर्णय! आता लोन घेणं होईल अगदी सोपं

RBI on Credit Score : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 1 एप्रिल 2026 पासून क्रेडिट स्कोअर अपडेट करण्याची वारंवारिता दर 7 दिवस (साप्ताहिक) करण्याचा प्रस्ताव ठरवला आहे. सध्या ही अपडेटिंग 15 दिवसांनी केली जाते. या बदलामुळे ग्राहकांनी केलेल्या पेमेंटनंतर क्रेडिट स्कोअर जलद सुधारेल आणि लोन मंजुरीसही फायदा होईल..नवीन नियम कसा काम करेल?बँका प्रत्येक महिन्याच्या 3 तारखेला पूर्ण डेटा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांकडे पाठवतील. महिन्याच्या 7, 14, 21, 28 तारखा आणि शेवटच्या दिवशी फक्त नवीन बदल अपडेट केले जातील. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर भरले किंवा लोन परत केले तर तुमचा क्रेडिट स्कोअर जलद सुधारेल.या बदलामुळे तुम्हाला हाय वॅल्यू क्रेडिट कार्ड मिळेल, कमी व्याजदरावर लोन घेता येईल आणि नवीन लोन मंजूर होणे सोपे होईल..क्रेडिट रिपोर्ट जलद अपडेट होण्याचे फायदेआधीच्या तुलनेत आता क्रेडिट रिपोर्ट जलद अपडेट होईल, ज्यामुळे बँकांना जोखीम मोजण्यात मदत होईल आणि ग्राहकांना लोन देताना बँका जास्त सतर्कतेने आणि चांगले निर्णय घेऊ शकतील. त्यामुळे हा बदल क्रेडिट पारदर्शकता वाढवण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे..Bengaluru Theft : बंगळुरूमध्ये RBI अधिकारी बनून 7 कोटींची लूट! सिनेमालाही लाजवेल अशी फिल्मी स्टाइल चोरी.ग्राहकांसाठी फायदेग्राहक आता आपल्या क्रेडिट रिपोर्ट आणि स्कोअरमध्ये लगेच सुधारू शकतील.जर पेमेंट वेळेवर केले गेले, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम लगेच दिसेल, ज्यामुळे लोन लवकर मंजूर होतील.यामुळे आर्थिक व्यवहार आणि कर्ज प्रक्रियेतील दोन्ही गोष्टी पारदर्शक आणि सक्षम होतील..Stock Market Today : निफ्टीचा नवा सर्वकालीन उच्चांक; तर सेन्सेक्सही 52 आठवड्यांतील सर्वोच्च पातळीवर! कोणते शेअर्स वाढले? .बँक आणि ग्राहकांसाठी फायदेरिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय सामान्य लोक आणि बँकर्स दोघांसाठी फायदेशीर आहे. यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांना योग्य क्रेडिट माहिती मिळेल. तर बँकांना जोखीम योग्य वेळी मोजून लोनची रक्कम आणि पात्रता ठरवणे सोपे होईल.हा नियम भारतातील क्रेडिट सिस्टम अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठा पाऊल मानला जात आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, भविष्यात हा बदल रिअल-टाइम क्रेडिट अपडेटसाठी मार्गही उघडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.